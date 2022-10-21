В Тюмени осудили свердловчанина за убийство своего знакомого

21 октября 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

Мужчина нанес своей жертве 49 ножевых ранений Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени вынесли приговор свердловчанину, который в ходе пьяной ссоры нанес своему знакомому 49 ножевых ранений и похитил у жертвы телефон. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Мужчина скончался на месте. «Центральный районный суд г. Тюмени с участием первого заместителя прокурора области Руфата Биктимерова вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 31-летнего жителя Свердловской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража чужого имущества)», — передает пресс-служба ведомства. По данным следствия, обвиняемый в ночь на 7 августа, находясь в квартире своего родственника, в ходе ссоры, возникшей при распитии спиртных напитков, нанес своему знакомому 49 ножевых ранений. После этого мужчина похитил у погибшего сотовый телефон. Через день после преступления свердловчанин добровольно сдался полиции. Суд приговорил мужчину к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также обязал выплатить моральную компенсацию родственникам погибшего в размере более полутора миллионов рублей.

В Тюмени вынесли приговор свердловчанину, который в ходе пьяной ссоры нанес своему знакомому 49 ножевых ранений и похитил у жертвы телефон. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Мужчина скончался на месте. «Центральный районный суд г. Тюмени с участием первого заместителя прокурора области Руфата Биктимерова вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 31-летнего жителя Свердловской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража чужого имущества)», — передает пресс-служба ведомства. По данным следствия, обвиняемый в ночь на 7 августа, находясь в квартире своего родственника, в ходе ссоры, возникшей при распитии спиртных напитков, нанес своему знакомому 49 ножевых ранений. После этого мужчина похитил у погибшего сотовый телефон. Через день после преступления свердловчанин добровольно сдался полиции. Суд приговорил мужчину к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также обязал выплатить моральную компенсацию родственникам погибшего в размере более полутора миллионов рублей.