Сенатор Муратов поддержал Кадырова, призвавшего стирать украинские города с лица Земли

25 октября 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

Украинские города, в которых одни нацисты, должны быть стерты с лица земли, поделился мнением сенатор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские города, в которых есть нацисты и нет мирных жителей, нужно стирать с лица земли. С таким мнением в беседе с URA.RU выступил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Сергей Мурато. Таким образом он поддержал предложение российского политика и главы Чечни Рамзана Кадырова. «Там где сидят нацисты, именно нацисты, где нет мирного населения. Нет женщин, детей, стариков и мирных граждан, я думаю можно и города стирать вместе с ними», — сказал Мурато в беседе с URA.RU. Член комитета отметил, что не нужно тратить на нацистов своих людей, нужно просто брать и стирать их вместе с городами Украины. Также он уточнил, что Россия часто завоевывает города, в которых мирного населения уже не остается. «С Азовом было так, что бойцы РФ выкуривали из города нацистов, а надо было их просто заравнять, вот и все» — сказал Мурато.

Украинские города, в которых есть нацисты и нет мирных жителей, нужно стирать с лица земли. С таким мнением в беседе с URA.RU выступил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Сергей Мурато. Таким образом он поддержал предложение российского политика и главы Чечни Рамзана Кадырова. «Там где сидят нацисты, именно нацисты, где нет мирного населения. Нет женщин, детей, стариков и мирных граждан, я думаю можно и города стирать вместе с ними», — сказал Мурато в беседе с URA.RU. Член комитета отметил, что не нужно тратить на нацистов своих людей, нужно просто брать и стирать их вместе с городами Украины. Также он уточнил, что Россия часто завоевывает города, в которых мирного населения уже не остается. «С Азовом было так, что бойцы РФ выкуривали из города нацистов, а надо было их просто заравнять, вот и все» — сказал Мурато.