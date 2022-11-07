Генсек НАТО Столтенберг попросил президента Сербии Вучича не идти на эскалацию конфликта с Косово

07 ноября 2022 в 23:37 Размер текста - 17 +

Столтенберг также получил ответ от президента Сербии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Сербию и самопровозглашенную республику Косово воздержаться от эскалации конфликта. Свои слова он передал президенту Сербии Александру Вучичу по телефонному разговору. «Генсек НАТО Йенс Столтенберг позвонил сегодня по телефону президенту Сербии Александру Вучичу и призвал, чтобы обе стороны в спорах по вопросу Косово и Метохии воздерживались от шагов, которые бы вызвали эскалацию», — передают РИА Новости сообщение администрации Вучича. Президент Сербии отреагировал на данную просьбу и упрекнул Косово. «Вучич указал генсеку НАТО на то, что Приштина своими односторонними шагами грубо нарушает Брюссельское соглашение — сменой сербского командира полиции в регионе „Север“ Ненада Джурича, нелегитимными действиями по вопросу регистрационных таблиц и почти десятилетним отказом формировать Сообщество сербских общин», — передали в администрации Вучича его слова. Также указано, что несмотря на это, Сербия остается приверженной идее сохранения мира и стабильности. В 1991 году в Югославии начался политический кризис, итогом которого стало ее разделение на шесть независимых стран и частично признанную Республику Косово. Весной этого года там заявили о желании вступить в НАТО. В конце июля республика решила аннулировать все сербские документы на территории страны, в результате на общей границе началась стрельба.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Сербию и самопровозглашенную республику Косово воздержаться от эскалации конфликта. Свои слова он передал президенту Сербии Александру Вучичу по телефонному разговору. «Генсек НАТО Йенс Столтенберг позвонил сегодня по телефону президенту Сербии Александру Вучичу и призвал, чтобы обе стороны в спорах по вопросу Косово и Метохии воздерживались от шагов, которые бы вызвали эскалацию», — передают РИА Новости сообщение администрации Вучича. Президент Сербии отреагировал на данную просьбу и упрекнул Косово. «Вучич указал генсеку НАТО на то, что Приштина своими односторонними шагами грубо нарушает Брюссельское соглашение — сменой сербского командира полиции в регионе „Север“ Ненада Джурича, нелегитимными действиями по вопросу регистрационных таблиц и почти десятилетним отказом формировать Сообщество сербских общин», — передали в администрации Вучича его слова. Также указано, что несмотря на это, Сербия остается приверженной идее сохранения мира и стабильности. В 1991 году в Югославии начался политический кризис, итогом которого стало ее разделение на шесть независимых стран и частично признанную Республику Косово. Весной этого года там заявили о желании вступить в НАТО. В конце июля республика решила аннулировать все сербские документы на территории страны, в результате на общей границе началась стрельба.