07 ноября 2022

Генсек НАТО Столтенберг попросил президента Сербии Вучича не идти на эскалацию конфликта с Косово

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
Столтенберг также получил ответ от президента Сербии Фото:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Сербию и самопровозглашенную республику Косово воздержаться от эскалации конфликта. Свои слова он передал президенту Сербии Александру Вучичу по телефонному разговору.

«Генсек НАТО Йенс Столтенберг позвонил сегодня по телефону президенту Сербии Александру Вучичу и призвал, чтобы обе стороны в спорах по вопросу Косово и Метохии воздерживались от шагов, которые бы вызвали эскалацию», — передают РИА Новости сообщение администрации Вучича.

Президент Сербии отреагировал на данную просьбу и упрекнул Косово. «Вучич указал генсеку НАТО на то, что Приштина своими односторонними шагами грубо нарушает Брюссельское соглашение — сменой сербского командира полиции в регионе „Север“ Ненада Джурича, нелегитимными действиями по вопросу регистрационных таблиц и почти десятилетним отказом формировать Сообщество сербских общин», — передали в администрации Вучича его слова. Также указано, что несмотря на это, Сербия остается приверженной идее сохранения мира и стабильности.

В 1991 году в Югославии начался политический кризис, итогом которого стало ее разделение на шесть независимых стран и частично признанную Республику Косово. Весной этого года там заявили о желании вступить в НАТО. В конце июля республика решила аннулировать все сербские документы на территории страны, в результате на общей границе началась стрельба.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Сербию и самопровозглашенную республику Косово воздержаться от эскалации конфликта. Свои слова он передал президенту Сербии Александру Вучичу по телефонному разговору. «Генсек НАТО Йенс Столтенберг позвонил сегодня по телефону президенту Сербии Александру Вучичу и призвал, чтобы обе стороны в спорах по вопросу Косово и Метохии воздерживались от шагов, которые бы вызвали эскалацию», — передают РИА Новости сообщение администрации Вучича. Президент Сербии отреагировал на данную просьбу и упрекнул Косово. «Вучич указал генсеку НАТО на то, что Приштина своими односторонними шагами грубо нарушает Брюссельское соглашение — сменой сербского командира полиции в регионе „Север“ Ненада Джурича, нелегитимными действиями по вопросу регистрационных таблиц и почти десятилетним отказом формировать Сообщество сербских общин», — передали в администрации Вучича его слова. Также указано, что несмотря на это, Сербия остается приверженной идее сохранения мира и стабильности. В 1991 году в Югославии начался политический кризис, итогом которого стало ее разделение на шесть независимых стран и частично признанную Республику Косово. Весной этого года там заявили о желании вступить в НАТО. В конце июля республика решила аннулировать все сербские документы на территории страны, в результате на общей границе началась стрельба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...