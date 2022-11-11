ВС РФ нанесли превентивные удары по ВСУ в Запорожской области

11 ноября 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

Российские бойцы пытаются рассеять и уничтожить противника, заявил Рогов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Армия РФ нанесла превентивные удары по ВСУ в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. «Сейчас наша армия начала наносить превентивные удары, которые рассеивают силы противника, уничтожают их и не позволяют сконцентрировать кулак для атаки», — заявил Рогов в разговоре с РИА «Новости». По его словам, российские военные ударили по целям в селах Малые Щербаки и Даниловка, городе Гуляй Поле и в ближайшем пригороде Запорожья. Ранее Рогов сообщал, что ВСУ стянули семь тысяч бойцов на запорожское направление. По его словам, там они оказались после обучения на западных полигонах. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С самого начала операции на стороне Киева участвуют в боевых действиях иностранные наемники. Власти Запорожья сообщали, что вынуждены менять места дислокации внутри региона из-за угрозы обстрелов ВСУ.

Армия РФ нанесла превентивные удары по ВСУ в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. «Сейчас наша армия начала наносить превентивные удары, которые рассеивают силы противника, уничтожают их и не позволяют сконцентрировать кулак для атаки», — заявил Рогов в разговоре с РИА «Новости». По его словам, российские военные ударили по целям в селах Малые Щербаки и Даниловка, городе Гуляй Поле и в ближайшем пригороде Запорожья. Ранее Рогов сообщал, что ВСУ стянули семь тысяч бойцов на запорожское направление. По его словам, там они оказались после обучения на западных полигонах. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С самого начала операции на стороне Киева участвуют в боевых действиях иностранные наемники. Власти Запорожья сообщали, что вынуждены менять места дислокации внутри региона из-за угрозы обстрелов ВСУ.