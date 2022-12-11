В аэропорту Шереметьево сработала пожарная сигнализация, которая вызвала потоп
В терминале В московского аэропорта Шереметьево произошел потоп из-за ложно сработавшей пожарной сигнализации. Об этом сообщает ТАСС.
«Сначала в здании аэровокзала сработала пожарная сигнализация. Затем начался потоп, и обвалилось перекрытие», — приводит ТАСС сообщение очевидцев.
В результате проверки выяснилось, что никакого возгорания не было. «Сработала пожарная сигнализация, угроза оказалась ложной. Люди укрываются в туннеле, ведущем к паркингу», — уточнили источники издания. Сотрудники пожарной части осматривают терминал В после срабатывания ложной тревоги.
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