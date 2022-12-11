В аэропорту Шереметьево случился потоп. Видео 11 декабря 2022 в 18:05 Размер текста - 17 + В аэропорту Шереметьево сработала пожарная сигнализация, которая вызвала потоп Фото: Владимир Андреев © URA.RU В терминале В московского аэропорта Шереметьево произошел потоп из-за ложно сработавшей пожарной сигнализации. Об этом сообщает ТАСС. «Сначала в здании аэровокзала сработала пожарная сигнализация. Затем начался потоп, и обвалилось перекрытие», — приводит ТАСС сообщение очевидцев. В результате проверки выяснилось, что никакого возгорания не было. «Сработала пожарная сигнализация, угроза оказалась ложной. Люди укрываются в туннеле, ведущем к паркингу», — уточнили источники издания. Сотрудники пожарной части осматривают терминал В после срабатывания ложной тревоги. В терминале В московского аэропорта Шереметьево произошел потоп из-за ложно сработавшей пожарной сигнализации. Об этом сообщает ТАСС. «Сначала в здании аэровокзала сработала пожарная сигнализация. Затем начался потоп, и обвалилось перекрытие», — приводит ТАСС сообщение очевидцев. В результате проверки выяснилось, что никакого возгорания не было. «Сработала пожарная сигнализация, угроза оказалась ложной. Люди укрываются в туннеле, ведущем к паркингу», — уточнили источники издания. Сотрудники пожарной части осматривают терминал В после срабатывания ложной тревоги. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям