В аэропорту Шереметьево случился потоп. Видео

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В аэропорту Шереметьево сработала пожарная сигнализация, которая вызвала потоп Фото:

В терминале В московского аэропорта Шереметьево произошел потоп из-за ложно сработавшей пожарной сигнализации. Об этом сообщает ТАСС.

«Сначала в здании аэровокзала сработала пожарная сигнализация. Затем начался потоп, и обвалилось перекрытие», — приводит ТАСС сообщение очевидцев.

В результате проверки выяснилось, что никакого возгорания не было. «Сработала пожарная сигнализация, угроза оказалась ложной. Люди укрываются в туннеле, ведущем к паркингу», — уточнили источники издания. Сотрудники пожарной части осматривают терминал В после срабатывания ложной тревоги.

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В терминале В московского аэропорта Шереметьево произошел потоп из-за ложно сработавшей пожарной сигнализации. Об этом сообщает ТАСС. «Сначала в здании аэровокзала сработала пожарная сигнализация. Затем начался потоп, и обвалилось перекрытие», — приводит ТАСС сообщение очевидцев. В результате проверки выяснилось, что никакого возгорания не было. «Сработала пожарная сигнализация, угроза оказалась ложной. Люди укрываются в туннеле, ведущем к паркингу», — уточнили источники издания. Сотрудники пожарной части осматривают терминал В после срабатывания ложной тревоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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