Офицеров ВСУ, расстрелявших российских солдат, взяли в плен: главное за 20 декабря

Российские военные ударили по нескольким направлениям фронта
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные задержали офицеров Вооруженных сил Украины, расстрелявших российских военнопленных под Макеевкой. URA.RU приводит главные новости к вечеру 20 декабря.
- Российские разведчики захватили украинских солдат, причастных к убийству российских военнопленных под Макеевкой. Автор канала «Добровольский Live» отметил, что солдаты ВСУ живы живы и переданы в соответствующие органы.
- ВСУ получили подкрепление из-за успехов российских военных в районе Соледара. По словам офицера НМ ЛНР Андрея Марочко, на помощь украинским военным отправлен резервный батальон.
- Минобороны России сообщило о мощных ударах и продвижении российских военных по нескольким направлениям. В ведомстве уточнили, что за минувшие сутки украинская армия потеряла около 250 солдат, отмечает Пятый канал.
- Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут. В ходе своего визита он вручил награды украинским военным.
- Военные НМ ЛНР рассказали URA.RU, что украинские войска активно обстреливают Артемовск, а также используют беспилотники. По их словам, обстановка на линии фронта стабилизировалась из-за погодных условий.
- Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил Зеленскому встретиться в Бахмуте Он отметил, что готов встретиться в любой момент.
- Своими действиями США обрекают Украину на затяжной конфликт и страдания. С таким мнением выступил экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор. По его мнению, этому способствует отказ Вашингтона признать законные интересы безопасности России в Украине и вести переговоры.
- США запретили финансировать украинский националистический батальон «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Об этом сообщается в проекте бюджета Соединенных Штатов на 2023 год.
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