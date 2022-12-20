Офицеров ВСУ, расстрелявших российских солдат, взяли в плен: главное за 20 декабря

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Задержанная в Херсоне ДРГ Математика. Украина, Херсонская область, армия, спецоперация, военный, солдат, сво, специальная военная операция
Российские военные ударили по нескольким направлениям фронта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные задержали офицеров Вооруженных сил Украины, расстрелявших российских военнопленных под Макеевкой. URA.RU приводит главные новости к вечеру 20 декабря.

  • Российские разведчики захватили украинских солдат, причастных к убийству российских военнопленных под Макеевкой. Автор канала «Добровольский Live» отметил, что солдаты ВСУ живы живы и переданы в соответствующие органы.
  • ВСУ получили подкрепление из-за успехов российских военных в районе Соледара. По словам офицера НМ ЛНР Андрея Марочко, на помощь украинским военным отправлен резервный батальон.
  • Минобороны России сообщило о мощных ударах и продвижении российских военных по нескольким направлениям. В ведомстве уточнили, что за минувшие сутки украинская армия потеряла около 250 солдат, отмечает Пятый канал.
  • Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут. В ходе своего визита он вручил награды украинским военным.
  • Военные НМ ЛНР рассказали URA.RU, что украинские войска активно обстреливают Артемовск, а также используют беспилотники. По их словам, обстановка на линии фронта стабилизировалась из-за погодных условий.
  • Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил Зеленскому встретиться в Бахмуте Он отметил, что готов встретиться в любой момент.
  • Своими действиями США обрекают Украину на затяжной конфликт и страдания. С таким мнением выступил экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор. По его мнению, этому способствует отказ Вашингтона признать законные интересы безопасности России в Украине и вести переговоры.
  • США запретили финансировать украинский националистический батальон «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Об этом сообщается в проекте бюджета Соединенных Штатов на 2023 год.
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Российские военные задержали офицеров Вооруженных сил Украины, расстрелявших российских военнопленных под Макеевкой. URA.RU приводит главные новости к вечеру 20 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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