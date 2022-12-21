В Кремле объяснили отсутствие послания Путина Федеральному собранию

Кремль: послания Федеральному собранию не было из-за графика Путина
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Россияне смотрят послание Президента РФ Федеральному собранию. Екатеринбург, смартфон, послание президента, онлайн трансляция, путин на экране, гаджет
Послание Владимира Путина Федеральному собранию будет в 2023 году Фото:

Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию не будет из-за его графика. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«До Нового года президент не будет оглашать послание Федеральному собранию. Просто рабочий график, без комментариев. Передвижение графика не влияет на факт оглашения», — ответил Песков на вопрос о причинах переноса послания. Он отметил, что послание будет оглашено, ранее уже были подобные переносы. Информацию передает корреспондент URA.RU.

Ранее «Коммерсант» сообщил о переносе мероприятия на 2023 год. По словам источника, причиной стало то, что в администрации президента хотят дождаться более ясной обстановки в зоне СВО.

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Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию не будет из-за его графика. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «До Нового года президент не будет оглашать послание Федеральному собранию. Просто рабочий график, без комментариев. Передвижение графика не влияет на факт оглашения», — ответил Песков на вопрос о причинах переноса послания. Он отметил, что послание будет оглашено, ранее уже были подобные переносы. Информацию передает корреспондент URA.RU. Ранее «Коммерсант» сообщил о переносе мероприятия на 2023 год. По словам источника, причиной стало то, что в администрации президента хотят дождаться более ясной обстановки в зоне СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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