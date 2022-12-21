В Кремле объяснили отсутствие послания Путина Федеральному собранию

Кремль: послания Федеральному собранию не было из-за графика Путина

21 декабря 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Послание Владимира Путина Федеральному собранию будет в 2023 году Фото: Анна Майорова © URA.RU Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию не будет из-за его графика. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «До Нового года президент не будет оглашать послание Федеральному собранию. Просто рабочий график, без комментариев. Передвижение графика не влияет на факт оглашения», — ответил Песков на вопрос о причинах переноса послания. Он отметил, что послание будет оглашено, ранее уже были подобные переносы. Информацию передает корреспондент URA.RU. Ранее «Коммерсант» сообщил о переносе мероприятия на 2023 год. По словам источника, причиной стало то, что в администрации президента хотят дождаться более ясной обстановки в зоне СВО.

Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию не будет из-за его графика. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «До Нового года президент не будет оглашать послание Федеральному собранию. Просто рабочий график, без комментариев. Передвижение графика не влияет на факт оглашения», — ответил Песков на вопрос о причинах переноса послания. Он отметил, что послание будет оглашено, ранее уже были подобные переносы. Информацию передает корреспондент URA.RU. Ранее «Коммерсант» сообщил о переносе мероприятия на 2023 год. По словам источника, причиной стало то, что в администрации президента хотят дождаться более ясной обстановки в зоне СВО.