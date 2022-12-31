Путин выразил соболезнования Папе Римскому Франциску

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В период понтификата Бенедикта XVI были установлены полноформатные отношения России и Ватикана Фото:

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Папе Римскому Франциску в связи с кончиной понтифика Бенедикта XVI. Обращение опубликовано на сайте главы российского государства.

«Ваше Святейшество, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Его Святейшества Папы Римского на покое Бенедикта XVI», — заявил Владимир Путин в письме. Глава РФ также отметил, что именно в период понтификата Бенедикта XVI дипломатические отношения между Россией и Ватиканом были установлены в полном формате.

Путин указал, что навсегда сохранит самые светлые воспоминания об усопшем. «Хотел бы в этот скорбный час передать Вам слова искреннего сочувствия», — подытожил президент.

О смерти Бенедикта XVI стало известно 31 декабря. Бывший понтифик умер на 96-м году жизни.

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Папе Римскому Франциску в связи с кончиной понтифика Бенедикта XVI. Обращение опубликовано на сайте главы российского государства. «Ваше Святейшество, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Его Святейшества Папы Римского на покое Бенедикта XVI», — заявил Владимир Путин в письме. Глава РФ также отметил, что именно в период понтификата Бенедикта XVI дипломатические отношения между Россией и Ватиканом были установлены в полном формате. Путин указал, что навсегда сохранит самые светлые воспоминания об усопшем. «Хотел бы в этот скорбный час передать Вам слова искреннего сочувствия», — подытожил президент. О смерти Бенедикта XVI стало известно 31 декабря. Бывший понтифик умер на 96-м году жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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