В период понтификата Бенедикта XVI были установлены полноформатные отношения России и ВатиканаФото: Zuma\TASS
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Папе Римскому Франциску в связи с кончиной понтифика Бенедикта XVI. Обращение опубликовано на сайте главы российского государства.
«Ваше Святейшество, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Его Святейшества Папы Римского на покое Бенедикта XVI», — заявил Владимир Путин в письме. Глава РФ также отметил, что именно в период понтификата Бенедикта XVI дипломатические отношения между Россией и Ватиканом были установлены в полном формате.
Путин указал, что навсегда сохранит самые светлые воспоминания об усопшем. «Хотел бы в этот скорбный час передать Вам слова искреннего сочувствия», — подытожил президент.
О смерти Бенедикта XVI стало известно 31 декабря. Бывший понтифик умер на 96-м году жизни.
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Папе Римскому Франциску в связи с кончиной понтифика Бенедикта XVI. Обращение опубликовано на сайте главы российского государства. «Ваше Святейшество, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Его Святейшества Папы Римского на покое Бенедикта XVI», — заявил Владимир Путин в письме. Глава РФ также отметил, что именно в период понтификата Бенедикта XVI дипломатические отношения между Россией и Ватиканом были установлены в полном формате. Путин указал, что навсегда сохранит самые светлые воспоминания об усопшем. «Хотел бы в этот скорбный час передать Вам слова искреннего сочувствия», — подытожил президент. О смерти Бенедикта XVI стало известно 31 декабря. Бывший понтифик умер на 96-м году жизни.