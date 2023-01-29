Близкие Дроздова подтвердили, что телеведущий находится в больнице

29 января 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Николай Дроздов находится в палате интенсивной терапии и идет на поправку Фото: Андрей Махонин © URA.RU Телеведущий Николай Дроздов сейчас находится не в реанимации. Об этом рассказал его друг, композитор Дмитрий Дунаев. Дроздов действительно в больнице, но в палате интенсивной терапии. «Ни в какую реанимацию его не определяли, он был в палате интенсивной терапии. И то только потому, что врачи переживали, чтобы у него не были повреждены какие-то органы… Оказалось, что нет, ничего не повреждено — только ребра», — сказал Дунаев в комментарии изданию «Звезда». Он уточнил, что Николай Дроздов поправляется под наблюдением врачей. Супруга телеведущего Татьяна добавила, что Дроздов упал на ее дне рождения. Он попал в реанимацию, но сейчас переведен в обычную палату, передает Lenta.ru. Ранее сообщалось, что телеведущий попал в реанимацию с переломом ребер, передают « Невские новости ». Об этом рассказывал его сосед — художник Константин Мирошник.

Телеведущий Николай Дроздов сейчас находится не в реанимации. Об этом рассказал его друг, композитор Дмитрий Дунаев. Дроздов действительно в больнице, но в палате интенсивной терапии. «Ни в какую реанимацию его не определяли, он был в палате интенсивной терапии. И то только потому, что врачи переживали, чтобы у него не были повреждены какие-то органы… Оказалось, что нет, ничего не повреждено — только ребра», — сказал Дунаев в комментарии изданию «Звезда». Он уточнил, что Николай Дроздов поправляется под наблюдением врачей. Супруга телеведущего Татьяна добавила, что Дроздов упал на ее дне рождения. Он попал в реанимацию, но сейчас переведен в обычную палату, передает Lenta.ru. Ранее сообщалось, что телеведущий попал в реанимацию с переломом ребер, передают «Невские новости». Об этом рассказывал его сосед — художник Константин Мирошник.