В НАТО согласились с мнением бойца ВСУ, сравнившего спецоперацию с вселенной «Гарри Поттера»

24 февраля 2023 в 01:46 Размер текста - 17 +

НАТО поделилась историей солдата ВСУ, возомнившего себя Гарри Поттером Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский боец сравнил конфликт на Украине с серией фильмов в жанре фэнтези, основанных на книгах о Гарри Поттере английской писательницы Дж. К. Роулинг. Рассказ об этом опубликован на официальной странице НАТО в Twitter. «Мы — Гарри Поттер и Уильям Уоллес, На’ви и Хан Соло. Мы сбегаем из Шоушенка и взрываем Звезду Смерти. Мы сражаемся с Харконненами и бросаем вызов Таносу», — процитировал альянс рассказ украинского в соцсети. Пользователи в комментариях раскритиковали Североатлантический альянс за публикацию нелепых постов. «И это настоящий твит с официального аккаунта НАТО?» — усомнился один комментатор. «Вы не Гарри Поттер, вы — потерянный альянс, участвующий в ядерном противостоянии. Прекратите писать низкопробные фанфики и попытайтесь установить мир», — отметил другой пользователь. Он призвал распустить альянс из-за глупых публикаций. «Видимо, именно так американцам рассказывают о происходящем на Украине», — сыронизировал еще один читатель. «НАТО только что сравнила Украину с „Гарри Поттером“ и „Мстителями“», — поделился мнением другой комментатор. По его мнению, НАТО «самые большие тупицы в истории». «Нас подталкивают к третьей мировой войне люди, которые пишут подобные вещи», — заметил конгрессмен-республиканец Пол Госар. Политик возмутился, что на официальном аккаунте альянса допускают подобные сравнения. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Он неоднократно подчеркивал, что СВО направлена на защиту мирного населения Донбасса. Страны Запада договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину после встречи представителей министерств обороны стран НАТО на немецкой военной базе Рамштайн. В Германии заявили о готовности передать Киеву 14 танков Leopard 2. Позже стало известно, что ВСУ получит только половину обещанной тяжелой техники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинский боец сравнил конфликт на Украине с серией фильмов в жанре фэнтези, основанных на книгах о Гарри Поттере английской писательницы Дж. К. Роулинг. Рассказ об этом опубликован на официальной странице НАТО в Twitter. «Мы — Гарри Поттер и Уильям Уоллес, На’ви и Хан Соло. Мы сбегаем из Шоушенка и взрываем Звезду Смерти. Мы сражаемся с Харконненами и бросаем вызов Таносу», — процитировал альянс рассказ украинского в соцсети. Пользователи в комментариях раскритиковали Североатлантический альянс за публикацию нелепых постов. «И это настоящий твит с официального аккаунта НАТО?» — усомнился один комментатор. «Вы не Гарри Поттер, вы — потерянный альянс, участвующий в ядерном противостоянии. Прекратите писать низкопробные фанфики и попытайтесь установить мир», — отметил другой пользователь. Он призвал распустить альянс из-за глупых публикаций. «Видимо, именно так американцам рассказывают о происходящем на Украине», — сыронизировал еще один читатель. «НАТО только что сравнила Украину с „Гарри Поттером“ и „Мстителями“», — поделился мнением другой комментатор. По его мнению, НАТО «самые большие тупицы в истории». «Нас подталкивают к третьей мировой войне люди, которые пишут подобные вещи», — заметил конгрессмен-республиканец Пол Госар. Политик возмутился, что на официальном аккаунте альянса допускают подобные сравнения. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Он неоднократно подчеркивал, что СВО направлена на защиту мирного населения Донбасса. Страны Запада договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину после встречи представителей министерств обороны стран НАТО на немецкой военной базе Рамштайн. В Германии заявили о готовности передать Киеву 14 танков Leopard 2. Позже стало известно, что ВСУ получит только половину обещанной тяжелой техники.