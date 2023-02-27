Госдеп США пытается обсудить с Россией ДСНВ

В Госдепартаменте США заявили, что пытаются не публично обсудить с Россией ситуацию с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщил представитель Госдепа Мэллори Стюарт.
«Мы, на самом деле, пытаемся взаимодействовать с Россией в закулисном режиме, чтобы понять, что они думают по этому поводу и что им надо. США продолжают придерживаться положений договора», — сказал Мэллори Стюарт, выступая в аналитическом центре
22 февраля Госдума приняла закон о приостановлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США. Решение было принято на экстренном заседании Госдумы по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
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