Госдеп США пытается обсудить с Россией ДСНВ 27 февраля 2023 в 22:08 Размер текста - 17 + Россия приостановила участие в ДСНВ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III В Госдепартаменте США заявили, что пытаются не публично обсудить с Россией ситуацию с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщил представитель Госдепа Мэллори Стюарт. «Мы, на самом деле, пытаемся взаимодействовать с Россией в закулисном режиме, чтобы понять, что они думают по этому поводу и что им надо. США продолжают придерживаться положений договора», — сказал Мэллори Стюарт, выступая в аналитическом центре Brookings . 22 февраля Госдума приняла закон о приостановлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США. Решение было принято на экстренном заседании Госдумы по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В Госдепартаменте США заявили, что пытаются не публично обсудить с Россией ситуацию с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщил представитель Госдепа Мэллори Стюарт. «Мы, на самом деле, пытаемся взаимодействовать с Россией в закулисном режиме, чтобы понять, что они думают по этому поводу и что им надо. США продолжают придерживаться положений договора», — сказал Мэллори Стюарт, выступая в аналитическом центре Brookings. 22 февраля Госдума приняла закон о приостановлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США. Решение было принято на экстренном заседании Госдумы по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям