Генерал усомнился во влиятельности Великобритании в НАТО

Влияние Британии в НАТО находится под большим вопросом, заявил Чарльз КоллинзФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Учитывая нынешние размеры британской армии и запасы ее боеприпасов, масштаб влияния Великобритании среди стран-членов НАТО находится под большим вопросом. Такое мнение выразил помощник начальника Генерального штаба Британии, генерал-майор Чарльз Коллинз.
«Если бы Великобритания вела войну на Украине в одиночку, у нее уже закончились бы боеприпасы и оборудование. В связи с этим вопрос, может ли Великобритания по-прежнему претендовать на роль одного из ведущих членов НАТО?» — передает слова Коллинза британская газета Daily Mail. Он добавил, что британцам следует смириться с тем, что времена самостоятельных войн ушли и теперь армия Великобритании может рассчитывать исключительно на ведение боевых действий совместно с войсками из нескольких стран одновременно.
Ранее сообщалось, что в связи с оказанием военной помощи Украине, запасы вооружения Великобритании значительно иссякли. Предполагается, что для восполнения прежнего уровня запасов британцам придется потратить не менее десяти лет.
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Учитывая нынешние размеры британской армии и запасы ее боеприпасов, масштаб влияния Великобритании среди стран-членов НАТО находится под большим вопросом. Такое мнение выразил помощник начальника Генерального штаба Британии, генерал-майор Чарльз Коллинз. «Если бы Великобритания вела войну на Украине в одиночку, у нее уже закончились бы боеприпасы и оборудование. В связи с этим вопрос, может ли Великобритания по-прежнему претендовать на роль одного из ведущих членов НАТО?» — передает слова Коллинза британская газета Daily Mail. Он добавил, что британцам следует смириться с тем, что времена самостоятельных войн ушли и теперь армия Великобритании может рассчитывать исключительно на ведение боевых действий совместно с войсками из нескольких стран одновременно. Ранее сообщалось, что в связи с оказанием военной помощи Украине, запасы вооружения Великобритании значительно иссякли. Предполагается, что для восполнения прежнего уровня запасов британцам придется потратить не менее десяти лет.