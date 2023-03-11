Генерал усомнился во влиятельности Великобритании в НАТО

12 марта 2023 в 07:36 Размер текста - 17 +

Влияние Британии в НАТО находится под большим вопросом, заявил Чарльз Коллинз Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Учитывая нынешние размеры британской армии и запасы ее боеприпасов, масштаб влияния Великобритании среди стран-членов НАТО находится под большим вопросом. Такое мнение выразил помощник начальника Генерального штаба Британии, генерал-майор Чарльз Коллинз. «Если бы Великобритания вела войну на Украине в одиночку, у нее уже закончились бы боеприпасы и оборудование. В связи с этим вопрос, может ли Великобритания по-прежнему претендовать на роль одного из ведущих членов НАТО?» — передает слова Коллинза британская газета Daily Mail . Он добавил, что британцам следует смириться с тем, что времена самостоятельных войн ушли и теперь армия Великобритании может рассчитывать исключительно на ведение боевых действий совместно с войсками из нескольких стран одновременно. Ранее сообщалось, что в связи с оказанием военной помощи Украине, запасы вооружения Великобритании значительно иссякли. Предполагается, что для восполнения прежнего уровня запасов британцам придется потратить не менее десяти лет.

Учитывая нынешние размеры британской армии и запасы ее боеприпасов, масштаб влияния Великобритании среди стран-членов НАТО находится под большим вопросом. Такое мнение выразил помощник начальника Генерального штаба Британии, генерал-майор Чарльз Коллинз. «Если бы Великобритания вела войну на Украине в одиночку, у нее уже закончились бы боеприпасы и оборудование. В связи с этим вопрос, может ли Великобритания по-прежнему претендовать на роль одного из ведущих членов НАТО?» — передает слова Коллинза британская газета Daily Mail. Он добавил, что британцам следует смириться с тем, что времена самостоятельных войн ушли и теперь армия Великобритании может рассчитывать исключительно на ведение боевых действий совместно с войсками из нескольких стран одновременно. Ранее сообщалось, что в связи с оказанием военной помощи Украине, запасы вооружения Великобритании значительно иссякли. Предполагается, что для восполнения прежнего уровня запасов британцам придется потратить не менее десяти лет.