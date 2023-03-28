В Госдуме предупредили россиян об опасности ChatGPT

28 марта 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

В России появится сервис, аналогичный ChatGPT, сказал Артем Кирьянов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Интернет-пользователи должны стараться не раскрывать свои персональные данные при использовании таких нейросетей, как ChatGPT. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Таким образом политик отреагировал на недавнюю утечку данных пользователей из-за ошибки в работе сервиса. Статья по теме Что такое нейросеть Chat GPT. Инфографика «Пользователи должны стараться не раскрывать жизненно важные данные, пользуясь цифровыми сервисами. Особенно это касается новых приложений, которые еще не апробированы», — сказал Артем Кирьянов в интервью для «Ридус». По словам депутата, российские власти уже занялись разработкой механизмов для защиты персональных данных граждан. Кирьянов отметил, что ChatGPT является иностранным сервисом, на который не может повлиять российская сторона. Он также заявил, что в России вскоре появится аналогичная нейросеть. «Я думаю, мы учтем все проблемы, с которыми сегодня сталкиваются наши зарубежные коллеги, и подойдем к вопросу более основательно, чтобы избежать утечек персональных данных и засилия фейков», — резюмировал политик.

Интернет-пользователи должны стараться не раскрывать свои персональные данные при использовании таких нейросетей, как ChatGPT. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Таким образом политик отреагировал на недавнюю утечку данных пользователей из-за ошибки в работе сервиса. «Пользователи должны стараться не раскрывать жизненно важные данные, пользуясь цифровыми сервисами. Особенно это касается новых приложений, которые еще не апробированы», — сказал Артем Кирьянов в интервью для «Ридус». По словам депутата, российские власти уже занялись разработкой механизмов для защиты персональных данных граждан. Кирьянов отметил, что ChatGPT является иностранным сервисом, на который не может повлиять российская сторона. Он также заявил, что в России вскоре появится аналогичная нейросеть. «Я думаю, мы учтем все проблемы, с которыми сегодня сталкиваются наши зарубежные коллеги, и подойдем к вопросу более основательно, чтобы избежать утечек персональных данных и засилия фейков», — резюмировал политик.