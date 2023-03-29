Москалькова нашла решение проблемы обмена людьми с Украиной

Москалькова: необходимо создать координирующий органа по обмену гражданскими с Украиной

29 марта 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

В России есть потребность в создании органа по обмену гражданскими с Украиной, считает Татьяна Москалькова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Создание координирующего органа по обмену гражданскими лицами между Россией и Украиной значительно упростит процесс обмена. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «У нас сегодня нет такого специального координирующего органа, который бы занимался вопросами обмена гражданских лиц», — передает слова Москальковой РИА Новости. Она подчеркнула, что реальную необходимость и роль координирующего органа может определить исключительно президент России Владимир Путин. Москалькова считает, что в обществе присутствует сильная потребность в наличии такого органа. Российским государственным лицам необходимо задуматься над началом работы над его созданием, заключила уполномоченный по правам человека.

Создание координирующего органа по обмену гражданскими лицами между Россией и Украиной значительно упростит процесс обмена. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «У нас сегодня нет такого специального координирующего органа, который бы занимался вопросами обмена гражданских лиц», — передает слова Москальковой РИА Новости. Она подчеркнула, что реальную необходимость и роль координирующего органа может определить исключительно президент России Владимир Путин. Москалькова считает, что в обществе присутствует сильная потребность в наличии такого органа. Российским государственным лицам необходимо задуматься над началом работы над его созданием, заключила уполномоченный по правам человека.