Москалькова нашла решение проблемы обмена людьми с Украиной

Москалькова: необходимо создать координирующий органа по обмену гражданскими с Украиной
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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, москалькова татьяна
В России есть потребность в создании органа по обмену гражданскими с Украиной, считает Татьяна Москалькова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Создание координирующего органа по обмену гражданскими лицами между Россией и Украиной значительно упростит процесс обмена. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«У нас сегодня нет такого специального координирующего органа, который бы занимался вопросами обмена гражданских лиц», — передает слова Москальковой РИА Новости. Она подчеркнула, что реальную необходимость и роль координирующего органа может определить исключительно президент России Владимир Путин.

Москалькова считает, что в обществе присутствует сильная потребность в наличии такого органа. Российским государственным лицам необходимо задуматься над началом работы над его созданием, заключила уполномоченный по правам человека.

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Создание координирующего органа по обмену гражданскими лицами между Россией и Украиной значительно упростит процесс обмена. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «У нас сегодня нет такого специального координирующего органа, который бы занимался вопросами обмена гражданских лиц», — передает слова Москальковой РИА Новости. Она подчеркнула, что реальную необходимость и роль координирующего органа может определить исключительно президент России Владимир Путин. Москалькова считает, что в обществе присутствует сильная потребность в наличии такого органа. Российским государственным лицам необходимо задуматься над началом работы над его созданием, заключила уполномоченный по правам человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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