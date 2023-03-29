Москалькова нашла решение проблемы обмена людьми с Украиной

Создание координирующего органа по обмену гражданскими лицами между Россией и Украиной значительно упростит процесс обмена. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«У нас сегодня нет такого специального координирующего органа, который бы занимался вопросами обмена гражданских лиц», — передает слова Москальковой РИА Новости. Она подчеркнула, что реальную необходимость и роль координирующего органа может определить исключительно президент России Владимир Путин.
Москалькова считает, что в обществе присутствует сильная потребность в наличии такого органа. Российским государственным лицам необходимо задуматься над началом работы над его созданием, заключила уполномоченный по правам человека.
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Создание координирующего органа по обмену гражданскими лицами между Россией и Украиной значительно упростит процесс обмена. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «У нас сегодня нет такого специального координирующего органа, который бы занимался вопросами обмена гражданских лиц», — передает слова Москальковой РИА Новости. Она подчеркнула, что реальную необходимость и роль координирующего органа может определить исключительно президент России Владимир Путин. Москалькова считает, что в обществе присутствует сильная потребность в наличии такого органа. Российским государственным лицам необходимо задуматься над началом работы над его созданием, заключила уполномоченный по правам человека.