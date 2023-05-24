24 мая 2023

Bild: учения НАТО Air Defender 23 призваны предупредить Путина о боеготовности блока

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летная группа Стрижи на авиашоу в честь Дня города. Челябинск, армия, стрижи, миг-29, авиашоу, высший пилотаж, истребитель, аэродром шагол, летная группа стрижи, военно-космические силы
Учения пройдут с 12 по 23 июня Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

НАТО готовится к самым крупным в истории военно-воздушным учениям, которые проведут на территории Германии. Об этом сообщает немецкая пресса, уточняя, что учениях примут участие 25 стран, 240 самолетов и 10 тысяч солдат США и Европы. По словам журналистов, маневрами авиации под названием Air Defender НАТО решило пригрозить России.

«Бундесвер готовится к крупнейшим в истории военно-воздушным учениям НАТО. <…> Несомненно это событие станет сигналом для России и президента Владимира Путина», — говорится в статье издания Bild. Уточняется, что учения Air Defender 23 пройдут в Германии с 12 по 23 июня.

Ранее доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков заявлял, что масштабные учения НАТО под названием Air Defender станут своеобразным ответом НАТО на размещение РФ тактического ядерного оружия в Белоруссии.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
НАТО готовится к самым крупным в истории военно-воздушным учениям, которые проведут на территории Германии. Об этом сообщает немецкая пресса, уточняя, что учениях примут участие 25 стран, 240 самолетов и 10 тысяч солдат США и Европы. По словам журналистов, маневрами авиации под названием Air Defender НАТО решило пригрозить России. «Бундесвер готовится к крупнейшим в истории военно-воздушным учениям НАТО. <…> Несомненно это событие станет сигналом для России и президента Владимира Путина», — говорится в статье издания Bild. Уточняется, что учения Air Defender 23 пройдут в Германии с 12 по 23 июня. Ранее доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков заявлял, что масштабные учения НАТО под названием Air Defender станут своеобразным ответом НАТО на размещение РФ тактического ядерного оружия в Белоруссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...