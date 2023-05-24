Bild: учения НАТО Air Defender 23 призваны предупредить Путина о боеготовности блока

НАТО готовится к самым крупным в истории военно-воздушным учениям, которые проведут на территории Германии. Об этом сообщает немецкая пресса, уточняя, что учениях примут участие 25 стран, 240 самолетов и 10 тысяч солдат США и Европы. По словам журналистов, маневрами авиации под названием Air Defender НАТО решило пригрозить России.
«Бундесвер готовится к крупнейшим в истории военно-воздушным учениям НАТО. <…> Несомненно это событие станет сигналом для России и президента Владимира Путина», —
Ранее доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков заявлял, что масштабные учения НАТО под названием Air Defender станут своеобразным ответом НАТО на размещение РФ тактического ядерного оружия в Белоруссии.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!