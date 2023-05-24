Bild: учения НАТО Air Defender 23 призваны предупредить Путина о боеготовности блока 25 мая 2023 в 00:31 Размер текста - 17 + Учения пройдут с 12 по 23 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО готовится к самым крупным в истории военно-воздушным учениям, которые проведут на территории Германии. Об этом сообщает немецкая пресса, уточняя, что учениях примут участие 25 стран, 240 самолетов и 10 тысяч солдат США и Европы. По словам журналистов, маневрами авиации под названием Air Defender НАТО решило пригрозить России. «Бундесвер готовится к крупнейшим в истории военно-воздушным учениям НАТО. <…> Несомненно это событие станет сигналом для России и президента Владимира Путина», — говорится в статье издания Bild. Уточняется, что учения Air Defender 23 пройдут в Германии с 12 по 23 июня. Ранее доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков заявлял, что масштабные учения НАТО под названием Air Defender станут своеобразным ответом НАТО на размещение РФ тактического ядерного оружия в Белоруссии. НАТО готовится к самым крупным в истории военно-воздушным учениям, которые проведут на территории Германии. Об этом сообщает немецкая пресса, уточняя, что учениях примут участие 25 стран, 240 самолетов и 10 тысяч солдат США и Европы. По словам журналистов, маневрами авиации под названием Air Defender НАТО решило пригрозить России. «Бундесвер готовится к крупнейшим в истории военно-воздушным учениям НАТО. <…> Несомненно это событие станет сигналом для России и президента Владимира Путина», — говорится в статье издания Bild. Уточняется, что учения Air Defender 23 пройдут в Германии с 12 по 23 июня. Ранее доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков заявлял, что масштабные учения НАТО под названием Air Defender станут своеобразным ответом НАТО на размещение РФ тактического ядерного оружия в Белоруссии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям