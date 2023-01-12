Британский политолог анонсировал серьезные наступления ВС РФ после перестановок в Генштабе

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, танк, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Назначение Герасимова приведет к масштабному наступлению российской армии Фото:

Назначение Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск РФ предвещает серьезные наступления российской армии. Такое мнение высказал британский политолог Марк Галеотти.

«По сути, перестановка в российском командовании является подтверждением того, что «предстоят серьезные наступления», — написал Галеотти. Об этом сообщает издание Newsweek.

Галеотти также отметил, что военные успехи России будут иметь решающее значение. Это будет сигналом Западу, что Россия готова к продолжительным боевым действиям, и это может заставить европейских лидеров снизить военную поддержку.

Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой войск РФ 11 января. В Кремле заявили, что у Герасимова будут новые задачи по отведению линии фронта от Донецка и Луганска.

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Назначение Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск РФ предвещает серьезные наступления российской армии. Такое мнение высказал британский политолог Марк Галеотти. «По сути, перестановка в российском командовании является подтверждением того, что «предстоят серьезные наступления», — написал Галеотти. Об этом сообщает издание Newsweek. Галеотти также отметил, что военные успехи России будут иметь решающее значение. Это будет сигналом Западу, что Россия готова к продолжительным боевым действиям, и это может заставить европейских лидеров снизить военную поддержку. Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой войск РФ 11 января. В Кремле заявили, что у Герасимова будут новые задачи по отведению линии фронта от Донецка и Луганска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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