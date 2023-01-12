Британский политолог анонсировал серьезные наступления ВС РФ после перестановок в Генштабе 12 января 2023 в 22:57 Размер текста - 17 + Назначение Герасимова приведет к масштабному наступлению российской армии Фото: Михаил Калянов © URA.RU Назначение Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск РФ предвещает серьезные наступления российской армии. Такое мнение высказал британский политолог Марк Галеотти. «По сути, перестановка в российском командовании является подтверждением того, что «предстоят серьезные наступления», — написал Галеотти. Об этом сообщает издание Newsweek. Галеотти также отметил, что военные успехи России будут иметь решающее значение. Это будет сигналом Западу, что Россия готова к продолжительным боевым действиям, и это может заставить европейских лидеров снизить военную поддержку. Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой войск РФ 11 января. В Кремле заявили, что у Герасимова будут новые задачи по отведению линии фронта от Донецка и Луганска. Назначение Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск РФ предвещает серьезные наступления российской армии. Такое мнение высказал британский политолог Марк Галеотти. «По сути, перестановка в российском командовании является подтверждением того, что «предстоят серьезные наступления», — написал Галеотти. Об этом сообщает издание Newsweek. Галеотти также отметил, что военные успехи России будут иметь решающее значение. Это будет сигналом Западу, что Россия готова к продолжительным боевым действиям, и это может заставить европейских лидеров снизить военную поддержку. Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой войск РФ 11 января. В Кремле заявили, что у Герасимова будут новые задачи по отведению линии фронта от Донецка и Луганска. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям