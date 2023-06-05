Генштаб ВСУ в ежедневной сводке отмолчался о провале наступления

Генеральный штаб украинских войск не упомянул наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом стало известно из утренней сводки.
Украинский генштаб в своей ежедневной утренней сводке никак не прокомментировал провальное наступление ВСУ на южном направлении. Существенных изменений, по данным, нет.
Ранее 4 июня ВСУ с введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей пытались устроить крупномасштабное наступление сразу на пяти участках фронта. Об этом сообщили в Минобороны России. Российские военные уничтожили технику ВСУ во время попытки наступления на южнодонецком направлении. В ходе атаки на стыке Запорожского и Угледарского фронтов Украина потеряла до 40 единиц бронетехники, заявили в Минобороны.
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