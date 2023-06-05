Генштаб ВСУ в ежедневной сводке отмолчался о провале наступления

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, война, сво, последствия войны, сгоревший танк, подбитый танк
По сообщениям украинского генштаба, значительных изменений на линии фронта нет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Генеральный штаб украинских войск не упомянул наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом стало известно из утренней сводки.

Украинский генштаб в своей ежедневной утренней сводке никак не прокомментировал провальное наступление ВСУ на южном направлении. Существенных изменений, по данным, нет.

Ранее 4 июня ВСУ с введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей пытались устроить крупномасштабное наступление сразу на пяти участках фронта. Об этом сообщили в Минобороны России. Российские военные уничтожили технику ВСУ во время попытки наступления на южнодонецком направлении. В ходе атаки на стыке Запорожского и Угледарского фронтов Украина потеряла до 40 единиц бронетехники, заявили в Минобороны.

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Генеральный штаб украинских войск не упомянул наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом стало известно из утренней сводки. Украинский генштаб в своей ежедневной утренней сводке никак не прокомментировал провальное наступление ВСУ на южном направлении. Существенных изменений, по данным, нет. Ранее 4 июня ВСУ с введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей пытались устроить крупномасштабное наступление сразу на пяти участках фронта. Об этом сообщили в Минобороны России. Российские военные уничтожили технику ВСУ во время попытки наступления на южнодонецком направлении. В ходе атаки на стыке Запорожского и Угледарского фронтов Украина потеряла до 40 единиц бронетехники, заявили в Минобороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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