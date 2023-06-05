Генштаб ВСУ в ежедневной сводке отмолчался о провале наступления

05 июня 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

По сообщениям украинского генштаба, значительных изменений на линии фронта нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генеральный штаб украинских войск не упомянул наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом стало известно из утренней сводки. Украинский генштаб в своей ежедневной утренней сводке никак не прокомментировал провальное наступление ВСУ на южном направлении. Существенных изменений, по данным, нет. Ранее 4 июня ВСУ с введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей пытались устроить крупномасштабное наступление сразу на пяти участках фронта. Об этом сообщили в Минобороны России. Российские военные уничтожили технику ВСУ во время попытки наступления на южнодонецком направлении. В ходе атаки на стыке Запорожского и Угледарского фронтов Украина потеряла до 40 единиц бронетехники, заявили в Минобороны.

Генеральный штаб украинских войск не упомянул наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом стало известно из утренней сводки. Украинский генштаб в своей ежедневной утренней сводке никак не прокомментировал провальное наступление ВСУ на южном направлении. Существенных изменений, по данным, нет. Ранее 4 июня ВСУ с введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей пытались устроить крупномасштабное наступление сразу на пяти участках фронта. Об этом сообщили в Минобороны России. Российские военные уничтожили технику ВСУ во время попытки наступления на южнодонецком направлении. В ходе атаки на стыке Запорожского и Угледарского фронтов Украина потеряла до 40 единиц бронетехники, заявили в Минобороны.