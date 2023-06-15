Глава Крыма Аксенов сообщил об атаках ВСУ на Крым

Девять дронов атаковали Крым, отметил Сергей Аксенов Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU

В ночь на 15 июня над Крымом были замечены девять вражеских беспилотников. Один из них сдетонировал. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.

«За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА. <…> Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале.

По словам главы полуострова, шесть дронов были уничтожены при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО), еще три были ликвидированы при использовании радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По словам Аксенова, один из беспилотников по итогу сдетонировал в Красногвардейском районе. Жертв нет.

Украина периодически атакует территорию Крыма при помощи БПЛА. 4 июня атаковали территорию пять дронов, а 6 числа обнаружили еще один беспилотник. Также Киев атакует российские корабли на территории Черного моря.