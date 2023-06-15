Глава Крыма Аксенов сообщил об атаках ВСУ на Крым

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Дрон. stock, бпла, беспилотник, дрон, stock, барражирующий
Девять дронов атаковали Крым, отметил Сергей Аксенов Фото:

В ночь на 15 июня над Крымом были замечены девять вражеских беспилотников. Один из них сдетонировал. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.

«За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА. <…> Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале.

По словам главы полуострова, шесть дронов были уничтожены при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО), еще три были ликвидированы при использовании радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По словам Аксенова, один из беспилотников по итогу сдетонировал в Красногвардейском районе. Жертв нет.

Украина периодически атакует территорию Крыма при помощи БПЛА. 4 июня атаковали территорию пять дронов, а 6 числа обнаружили еще один беспилотник. Также Киев атакует российские корабли на территории Черного моря.

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В ночь на 15 июня над Крымом были замечены девять вражеских беспилотников. Один из них сдетонировал. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксенов. «За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА. <…> Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. По словам главы полуострова, шесть дронов были уничтожены при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО), еще три были ликвидированы при использовании радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По словам Аксенова, один из беспилотников по итогу сдетонировал в Красногвардейском районе. Жертв нет. Украина периодически атакует территорию Крыма при помощи БПЛА. 4 июня атаковали территорию пять дронов, а 6 числа обнаружили еще один беспилотник. Также Киев атакует российские корабли на территории Черного моря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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