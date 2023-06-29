Экономист Хижняк объяснил необходимость повышения ключевой ставки Центробанком

Экономист Хижняк: повышение ключевой ставки замедлит рост инфляции в России

30 июня 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Повышение ключевой ставки ЦБ привлечет в экономику больше денег, считает Алексей Хижняк Фото: Владимир Андреев © URA.RU Повышение ключевой ставки Центробанком (ЦБ) затормозит динамику инфляции и привлечет в экономику страны больше денег. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экономист, эксперт по вопросам господдержки бизнеса и промышленности, член Московской «Деловой России» Алексей Хижняк. «Повышение ключевой ставки ЦБ РФ видится вполне возможным и даже наиболее реальным сценарием уже на ближайшем заседании. Для этого есть как минимум две предпосылки. Во-первых, динамика инфляции и роста цен по итогам июня. Как только Центральный банк видит проинфляционные риски, то сразу принимаются решения, направленные на торможение данной динамики. Во-вторых, рост ключевой ставки повышает процентные ставки по депозитам в банках банковской системы РФ, а также проценты по ценным бумагам (облигациям). Это является стимулом для привлечения денежной массы населения в банковский сектор и в экономику России. Учитывая, что сейчас развивается тема с единым налогом на сверхдоходы крупных компаний, за счет которых в бюджет планируется привлечь плюс 300 миллиардов рублей, то дополнительным механизмом может стать именно ставка», — объяснил Алексей Хижняк. По словам экономиста, в июне в России выросла средняя стоимость легковых автомобилей и туристических услуг. «Инфляция разогналась за счет подорожания непродовольственных товаров. Так, средняя стоимость легковых автомобилей выросла с 0,08 до 0,96%, в то время как цены на электроприборы и бытовую технику снизились на 0,61%. Кроме того, в России подорожали различные услуги. По сравнению с прошедшей неделей инфляция в этом сегменте изменилась с 0,19 до 0,41%. В основном поднялись в цене туристические услуги, на 3,56%», — добавил Хижняк. Ранее зампредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что в России могут повысить ключевую ставку. Вопрос будет обсуждаться на предстоящем совете директоров. С 20 сентября 2022 года она оставалась неизменной. 9 июня 2023 года ее решили сохранить на уровне 7,5% годовых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Повышение ключевой ставки Центробанком (ЦБ) затормозит динамику инфляции и привлечет в экономику страны больше денег. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экономист, эксперт по вопросам господдержки бизнеса и промышленности, член Московской «Деловой России» Алексей Хижняк. «Повышение ключевой ставки ЦБ РФ видится вполне возможным и даже наиболее реальным сценарием уже на ближайшем заседании. Для этого есть как минимум две предпосылки. Во-первых, динамика инфляции и роста цен по итогам июня. Как только Центральный банк видит проинфляционные риски, то сразу принимаются решения, направленные на торможение данной динамики. Во-вторых, рост ключевой ставки повышает процентные ставки по депозитам в банках банковской системы РФ, а также проценты по ценным бумагам (облигациям). Это является стимулом для привлечения денежной массы населения в банковский сектор и в экономику России. Учитывая, что сейчас развивается тема с единым налогом на сверхдоходы крупных компаний, за счет которых в бюджет планируется привлечь плюс 300 миллиардов рублей, то дополнительным механизмом может стать именно ставка», — объяснил Алексей Хижняк. По словам экономиста, в июне в России выросла средняя стоимость легковых автомобилей и туристических услуг. «Инфляция разогналась за счет подорожания непродовольственных товаров. Так, средняя стоимость легковых автомобилей выросла с 0,08 до 0,96%, в то время как цены на электроприборы и бытовую технику снизились на 0,61%. Кроме того, в России подорожали различные услуги. По сравнению с прошедшей неделей инфляция в этом сегменте изменилась с 0,19 до 0,41%. В основном поднялись в цене туристические услуги, на 3,56%», — добавил Хижняк. Ранее зампредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что в России могут повысить ключевую ставку. Вопрос будет обсуждаться на предстоящем совете директоров. С 20 сентября 2022 года она оставалась неизменной. 9 июня 2023 года ее решили сохранить на уровне 7,5% годовых.