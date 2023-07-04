Зеленский обратился к миру из-за готовящегося теракта на ЗАЭС

Запорожскую АЭС нужно полностью обезопасить от любых радиационных инцидентов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к миру после появлении информации о готовящемся теракте на станции.
«Мир видит и мир готов реагировать. Радиация — это угроза для всех в мире, и атомная станция должна быть полностью защищена от любых радиационных инцидентов», — заявил Зеленский в telegram-канале. Он отметил, что у разных государств есть разведывательные и другие возможности, чтобы точно понимать, что происходит.
Ранее сообщалось, что на Украине выпустили рекомендации для населения на случай подрыва Запорожской АЭС. Это произошло после того, как появилось сообщение о планах Киева атаковать станцию дронами и высокоточным оружием. Произвести атаку планируется в ночь на 5 июля, передает телеканал 360.
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