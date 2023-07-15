15 июля 2023

В офисе Зеленского ответили на обвинения в покушении на Собчак и Симоньян

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк, stock
Подоляк опроверг обвинения в покушении на Симоньян и Собчак Фото:

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что не причастны к попытке покушения на убийство главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Они нам совершенно точно не нужны. Они ни на что не влияют. Они не играют сегодня какую-то важную роль в происходящем и в рамках [спецоперации] в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном смысле», — заявил Подоляк в эфире телемарафона, передает УНИАН.

Ранее, 15 июля, ФСБ предотвратила попытку убийства главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Один из задержанных рассказал, что с ним связались спецслужбы Украины и предложили заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Исполнителям пообещали 1,5 млн рублей за каждое убийство. Симоньян предложила отдать задержанных на перевоспитание ее отцу. Собчак также поблагодарила спецслужбы за предотвращение покушения.

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В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что не причастны к попытке покушения на убийство главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Они нам совершенно точно не нужны. Они ни на что не влияют. Они не играют сегодня какую-то важную роль в происходящем и в рамках [спецоперации] в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном смысле», — заявил Подоляк в эфире телемарафона, передает УНИАН. Ранее, 15 июля, ФСБ предотвратила попытку убийства главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Один из задержанных рассказал, что с ним связались спецслужбы Украины и предложили заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Исполнителям пообещали 1,5 млн рублей за каждое убийство. Симоньян предложила отдать задержанных на перевоспитание ее отцу. Собчак также поблагодарила спецслужбы за предотвращение покушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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