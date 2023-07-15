В офисе Зеленского ответили на обвинения в покушении на Собчак и Симоньян

16 июля 2023 в 01:38 Размер текста - 17 +

Подоляк опроверг обвинения в покушении на Симоньян и Собчак Фото: Официальный сайт президента Украины В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что не причастны к попытке покушения на убийство главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Они нам совершенно точно не нужны. Они ни на что не влияют. Они не играют сегодня какую-то важную роль в происходящем и в рамках [спецоперации] в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном смысле», — заявил Подоляк в эфире телемарафона, передает УНИАН. Ранее, 15 июля, ФСБ предотвратила попытку убийства главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Один из задержанных рассказал, что с ним связались спецслужбы Украины и предложили заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Исполнителям пообещали 1,5 млн рублей за каждое убийство. Симоньян предложила отдать задержанных на перевоспитание ее отцу. Собчак также поблагодарила спецслужбы за предотвращение покушения.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что не причастны к попытке покушения на убийство главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Они нам совершенно точно не нужны. Они ни на что не влияют. Они не играют сегодня какую-то важную роль в происходящем и в рамках [спецоперации] в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном смысле», — заявил Подоляк в эфире телемарафона, передает УНИАН. Ранее, 15 июля, ФСБ предотвратила попытку убийства главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Один из задержанных рассказал, что с ним связались спецслужбы Украины и предложили заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Исполнителям пообещали 1,5 млн рублей за каждое убийство. Симоньян предложила отдать задержанных на перевоспитание ее отцу. Собчак также поблагодарила спецслужбы за предотвращение покушения.