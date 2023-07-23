Минобороны РФ сделало заявление о разрушенном главном соборе Одессы

Российские войска не имеют отношения к разрушению храма (архивное фото)
Российские силы непричастны к разрушению Спасо-Преображенского собора в Одессе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Распространяемая киевским режимом информация о поражении ВС РФ Спасо-Преображенского собора в Одессе не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве. В Минобороны отметили, что все объекты, по которым ударили российские силы, были далеко от храма.
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