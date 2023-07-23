Минобороны РФ сделало заявление о разрушенном главном соборе Одессы

Минобороны РФ опровергло фейки о разрушении ВС РФ Спасо-Преображенского собора в Одессе
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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск , купол храма, храм, церковь, крест церкви
Российские войска не имеют отношения к разрушению храма (архивное фото) Фото:

Российские силы непричастны к разрушению Спасо-Преображенского собора в Одессе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Распространяемая киевским режимом информация о поражении ВС РФ Спасо-Преображенского собора в Одессе не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве. В Минобороны отметили, что все объекты, по которым ударили российские силы, были далеко от храма.

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Российские силы непричастны к разрушению Спасо-Преображенского собора в Одессе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Распространяемая киевским режимом информация о поражении ВС РФ Спасо-Преображенского собора в Одессе не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве. В Минобороны отметили, что все объекты, по которым ударили российские силы, были далеко от храма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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