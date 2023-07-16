В Польше отказались от «идиотских» предложений Украины о партнерстве

Предложения Украины о партнерстве с Польшей выглядят идиотскими на фоне героизации убийц поляков — Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом заявил экс-депутат сейма Матеуш Пискорский.
«Пока ваши герои — Бандера и Шухевич, давайте прекратим, наконец, этот идиотизм о каком-то там братстве и стратегическом партнерстве. Опустим рассказы об общем враге. У нас нет ни общей истории, ни общих целей на будущее», — сообщил Пискорский бывший депутат сейма Матеуш Пискорский в статье для My?l Polska.
Он отметил, что партнерство Варшавы и Киева невозможно. По его словам, поляки не имеют отношения к российско-украинскому конфликту, в котором Киев играет роль «антироссийских марионеток англосаксов».
Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили учредить орден имени Степана Бандеры. Такое предложение было размещено в петиции на сайте офиса Зеленского. Ранее обозреватель Associated Press Ванесса Гера заявил, что поляки никогда не забудут преступлений, совершенных Бандерой.
Предложения Украины о партнерстве с Польшей выглядят идиотскими на фоне героизации убийц поляков — Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом заявил экс-депутат сейма Матеуш Пискорский. «Пока ваши герои — Бандера и Шухевич, давайте прекратим, наконец, этот идиотизм о каком-то там братстве и стратегическом партнерстве. Опустим рассказы об общем враге. У нас нет ни общей истории, ни общих целей на будущее», — сообщил Пискорский бывший депутат сейма Матеуш Пискорский в статье для My?l Polska. Он отметил, что партнерство Варшавы и Киева невозможно. По его словам, поляки не имеют отношения к российско-украинскому конфликту, в котором Киев играет роль «антироссийских марионеток англосаксов». Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили учредить орден имени Степана Бандеры. Такое предложение было размещено в петиции на сайте офиса Зеленского. Ранее обозреватель Associated Press Ванесса Гера заявил, что поляки никогда не забудут преступлений, совершенных Бандерой.