16 июля 2023

В Польше отказались от «идиотских» предложений Украины о партнерстве

Экс-депутат Сейма Польши Пискорский назвал «идиотскими» предложения Украины о партнерстве
© Служба новостей «URA.RU»
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Партнерство Варшавы и Киева невозможно, считает Пискорский Фото:
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Предложения Украины о партнерстве с Польшей выглядят идиотскими на фоне героизации убийц поляков — Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом заявил экс-депутат сейма Матеуш Пискорский.

«Пока ваши герои — Бандера и Шухевич, давайте прекратим, наконец, этот идиотизм о каком-то там братстве и стратегическом партнерстве. Опустим рассказы об общем враге. У нас нет ни общей истории, ни общих целей на будущее», — сообщил Пискорский бывший депутат сейма Матеуш Пискорский в статье для My?l Polska.

Он отметил, что партнерство Варшавы и Киева невозможно. По его словам, поляки не имеют отношения к российско-украинскому конфликту, в котором Киев играет роль «антироссийских марионеток англосаксов».

Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили учредить орден имени Степана Бандеры. Такое предложение было размещено в петиции на сайте офиса Зеленского. Ранее обозреватель Associated Press Ванесса Гера заявил, что поляки никогда не забудут преступлений, совершенных Бандерой.

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Предложения Украины о партнерстве с Польшей выглядят идиотскими на фоне героизации убийц поляков — Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом заявил экс-депутат сейма Матеуш Пискорский. «Пока ваши герои — Бандера и Шухевич, давайте прекратим, наконец, этот идиотизм о каком-то там братстве и стратегическом партнерстве. Опустим рассказы об общем враге. У нас нет ни общей истории, ни общих целей на будущее», — сообщил Пискорский бывший депутат сейма Матеуш Пискорский в статье для My?l Polska. Он отметил, что партнерство Варшавы и Киева невозможно. По его словам, поляки не имеют отношения к российско-украинскому конфликту, в котором Киев играет роль «антироссийских марионеток англосаксов». Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили учредить орден имени Степана Бандеры. Такое предложение было размещено в петиции на сайте офиса Зеленского. Ранее обозреватель Associated Press Ванесса Гера заявил, что поляки никогда не забудут преступлений, совершенных Бандерой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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