В Польше отказались от «идиотских» предложений Украины о партнерстве Экс-депутат Сейма Польши Пискорский назвал «идиотскими» предложения Украины о партнерстве 17 июля 2023 в 05:51 Размер текста - 17 + Партнерство Варшавы и Киева невозможно, считает Пискорский Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предложения Украины о партнерстве с Польшей выглядят идиотскими на фоне героизации убийц поляков — Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом заявил экс-депутат сейма Матеуш Пискорский. «Пока ваши герои — Бандера и Шухевич, давайте прекратим, наконец, этот идиотизм о каком-то там братстве и стратегическом партнерстве. Опустим рассказы об общем враге. У нас нет ни общей истории, ни общих целей на будущее», — сообщил Пискорский бывший депутат сейма Матеуш Пискорский в статье для My?l Polska. Он отметил, что партнерство Варшавы и Киева невозможно. По его словам, поляки не имеют отношения к российско-украинскому конфликту, в котором Киев играет роль «антироссийских марионеток англосаксов». Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили учредить орден имени Степана Бандеры. Такое предложение было размещено в петиции на сайте офиса Зеленского. Ранее обозреватель Associated Press Ванесса Гера заявил, что поляки никогда не забудут преступлений, совершенных Бандерой. Предложения Украины о партнерстве с Польшей выглядят идиотскими на фоне героизации убийц поляков — Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом заявил экс-депутат сейма Матеуш Пискорский. «Пока ваши герои — Бандера и Шухевич, давайте прекратим, наконец, этот идиотизм о каком-то там братстве и стратегическом партнерстве. Опустим рассказы об общем враге. У нас нет ни общей истории, ни общих целей на будущее», — сообщил Пискорский бывший депутат сейма Матеуш Пискорский в статье для My?l Polska. Он отметил, что партнерство Варшавы и Киева невозможно. По его словам, поляки не имеют отношения к российско-украинскому конфликту, в котором Киев играет роль «антироссийских марионеток англосаксов». Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили учредить орден имени Степана Бандеры. Такое предложение было размещено в петиции на сайте офиса Зеленского. Ранее обозреватель Associated Press Ванесса Гера заявил, что поляки никогда не забудут преступлений, совершенных Бандерой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям