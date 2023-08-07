Кадыров: бойцы «Ахмата» активно уничтожают хваленые Leopard на Украине

Кадыров: батальон «Восток-АХМАТ» уничтожает танки Leopard на ореховском направлении

07 августа 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Бойцы «Ахмата» наносят сильный урон украинской армии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы батальона «Восток-АХМАТ» успешно отражают попытки ВСУ прорвать российскую оборону и уничтожают немецкие танки Leopard на ореховском направлении. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Бойцы батальона „Восток-АХМАТ“ <…> успешно противостоят попыткам укронацистских формирований прорвать нашу оборону на ореховском направлении. Используя новейшее отечественное вооружение, они активно уничтожают технику противника западного образца, включая хваленые Leopard», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров также заявил, что благодаря грамотной работе подразделений «Ахмата», украинская армия терпит сильный урон на запорожском участке фронта. Также глава республики пожелал бойцам скорейшей победы над противником. Ранее Кадыров уже заявлял о пресечении «Ахматом» попыток ВСУ прорвать оборону в Запорожье. Он уточнял, что его военные справляются с любыми наступательными и разведывательными действиями противника. Также глава Чеченской республики сообщал о больших потерях Киева по всей линии фронта.

Бойцы батальона «Восток-АХМАТ» успешно отражают попытки ВСУ прорвать российскую оборону и уничтожают немецкие танки Leopard на ореховском направлении. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Бойцы батальона „Восток-АХМАТ“ <…> успешно противостоят попыткам укронацистских формирований прорвать нашу оборону на ореховском направлении. Используя новейшее отечественное вооружение, они активно уничтожают технику противника западного образца, включая хваленые Leopard», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров также заявил, что благодаря грамотной работе подразделений «Ахмата», украинская армия терпит сильный урон на запорожском участке фронта. Также глава республики пожелал бойцам скорейшей победы над противником. Ранее Кадыров уже заявлял о пресечении «Ахматом» попыток ВСУ прорвать оборону в Запорожье. Он уточнял, что его военные справляются с любыми наступательными и разведывательными действиями противника. Также глава Чеченской республики сообщал о больших потерях Киева по всей линии фронта.