Медведев жестко раскритиковал президента Польши Дуде на слова о дешевой борьбе

12 августа 2023 в 01:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев считает, что союзники Украины «животные» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал союзников Украины «животными». Это заявление было ответом на слова президента Польши Анджея Дуды о дешевой борьбе с «российским империализмом». «Эй, вы, в Киеве! Во что бы то ни стало восхищайтесь своими братьями и союзниками! Они всего лишь животные», — написал Дмитрий Медведев в соцсети X (новое название Twitter). Ранее Анжей Дуда заявлял, что «прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево». По мнению президента Польши, это значило то, что американские военные якобы не погибают на фронте спецоперации. Также Дуда считал, что Украина не может провести решительное наступление из-за нехватки военной помощи от Запада.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал союзников Украины «животными». Это заявление было ответом на слова президента Польши Анджея Дуды о дешевой борьбе с «российским империализмом». «Эй, вы, в Киеве! Во что бы то ни стало восхищайтесь своими братьями и союзниками! Они всего лишь животные», — написал Дмитрий Медведев в соцсети X (новое название Twitter). Ранее Анжей Дуда заявлял, что «прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево». По мнению президента Польши, это значило то, что американские военные якобы не погибают на фронте спецоперации. Также Дуда считал, что Украина не может провести решительное наступление из-за нехватки военной помощи от Запада.