11 августа 2023

Медведев жестко раскритиковал президента Польши Дуде на слова о дешевой борьбе

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев считает, что союзники Украины «животные» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал союзников Украины «животными». Это заявление было ответом на слова президента Польши Анджея Дуды о дешевой борьбе с «российским империализмом».

«Эй, вы, в Киеве! Во что бы то ни стало восхищайтесь своими братьями и союзниками! Они всего лишь животные», — написал Дмитрий Медведев в соцсети X (новое название Twitter).

Ранее Анжей Дуда заявлял, что «прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево». По мнению президента Польши, это значило то, что американские военные якобы не погибают на фронте спецоперации. Также Дуда считал, что Украина не может провести решительное наступление из-за нехватки военной помощи от Запада.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал союзников Украины «животными». Это заявление было ответом на слова президента Польши Анджея Дуды о дешевой борьбе с «российским империализмом». «Эй, вы, в Киеве! Во что бы то ни стало восхищайтесь своими братьями и союзниками! Они всего лишь животные», — написал Дмитрий Медведев в соцсети X (новое название Twitter). Ранее Анжей Дуда заявлял, что «прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево». По мнению президента Польши, это значило то, что американские военные якобы не погибают на фронте спецоперации. Также Дуда считал, что Украина не может провести решительное наступление из-за нехватки военной помощи от Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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