Учитель развенчал фейки вокруг нового учебника истории России

03 сентября 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Ошибок в новом учебнике истории России нет, считает Юрий Вержбицкий Фото: Александр Река/ТАСС Критика нового учебника истории России для 10-11-х классов под редакцией помощника президента РФ, председателя РВИО Владимира Мединского безосновательна, а упреки в ошибках и излишней идеологизированности — надуманны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал учитель истории, директор московской школы № 2074 Юрий Вержбицкий. «Критику, которая обрушилась на новый учебник, можно условно разделить на два блока. Первый — это то, что он идеологизирован, лишает возможности выбора и альтернативы. Но о какой альтернативе может идти речь, если есть исторические факты, если мы понимаем, что, например, Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года? Далее, если углубляться в процесс преподавания истории в российских школах, то с 2014 года предмет дается по единому историко-культурному стандарту. Поэтому первый блок критики безоснователен. Второй связан с тем, что в учебнике имеются какие-то фактические ошибки, что какой-то термин не так трактуется, что дата какая-то неправильно установлена, — но там этого нет», — объяснил Юрий Вержбицкий. Директор школы привел пример того, что критики считают ошибками в новом учебнике истории России. «Пишут, что из ученика по истории России убрали упоминание о движении Сопротивления белых эмигрантов в годы Великой Отечественной и Второй Мировой войны. Но все-таки организация относится к блоку всеобщей истории. Выносится это в отдельный учебник по Всеобщей истории за 10-11-й класс, а не в издание по истории России. Или идут обвинения относительно недостаточности информации о репрессированных. Но кто определяет, сколько ее должно быть? Эта страница истории не вычеркнута, никто не говорит, что репрессий не было. Также историки-дилетанты говорят: правильно, что в Праге снесли памятник Ивану Коневу, так как он не имел никакого отношения к освобождению Чехословакии. Здесь люди просто плохо осведомлены о том, как проходила Пражская наступательная операция и какую роль в ней сыграл маршал Конев. Таким образом, критика сводится к тому, что в учебниках нет чего-то, что кто-то хотел бы туда запихнуть, извините за выражение. Но как историк, учитель истории, фактических ошибок в учебнике я не обнаружил», — подчеркнул Вержбицкий. Педагог отметил, что права на издания, по которым учатся дети, вновь принадлежат государству, а значит, в стране образование является приоритетом. «Авторы учебника — помощник президента Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Научный рецензент Сергей Карпов, президент исторического факультета МГУ, академик РАН. Это известнейшие и уважаемые люди. Государство в очередной раз осознало, что образование — это не бизнес, что за школьной скамьей куется национальная безопасность. Поэтому очень здорово, что права на учебник по истории России принадлежат государству, а не издательствам. Это значит, что с нашим образованием все в порядке и оно в нашей стране по-прежнему приоритетная задача», — добавил он. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что новые учебники истории России поступили во все школы страны. Изображение Крымского моста на обложке является личной инициативой главы государства Владимира Путина. Последняя глава в учебниках посвящена специальной военной операции и связанным с ней событиями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Критика нового учебника истории России для 10-11-х классов под редакцией помощника президента РФ, председателя РВИО Владимира Мединского безосновательна, а упреки в ошибках и излишней идеологизированности — надуманны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал учитель истории, директор московской школы № 2074 Юрий Вержбицкий. «Критику, которая обрушилась на новый учебник, можно условно разделить на два блока. Первый — это то, что он идеологизирован, лишает возможности выбора и альтернативы. Но о какой альтернативе может идти речь, если есть исторические факты, если мы понимаем, что, например, Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года? Далее, если углубляться в процесс преподавания истории в российских школах, то с 2014 года предмет дается по единому историко-культурному стандарту. Поэтому первый блок критики безоснователен. Второй связан с тем, что в учебнике имеются какие-то фактические ошибки, что какой-то термин не так трактуется, что дата какая-то неправильно установлена, — но там этого нет», — объяснил Юрий Вержбицкий. Директор школы привел пример того, что критики считают ошибками в новом учебнике истории России. «Пишут, что из ученика по истории России убрали упоминание о движении Сопротивления белых эмигрантов в годы Великой Отечественной и Второй Мировой войны. Но все-таки организация относится к блоку всеобщей истории. Выносится это в отдельный учебник по Всеобщей истории за 10-11-й класс, а не в издание по истории России. Или идут обвинения относительно недостаточности информации о репрессированных. Но кто определяет, сколько ее должно быть? Эта страница истории не вычеркнута, никто не говорит, что репрессий не было. Также историки-дилетанты говорят: правильно, что в Праге снесли памятник Ивану Коневу, так как он не имел никакого отношения к освобождению Чехословакии. Здесь люди просто плохо осведомлены о том, как проходила Пражская наступательная операция и какую роль в ней сыграл маршал Конев. Таким образом, критика сводится к тому, что в учебниках нет чего-то, что кто-то хотел бы туда запихнуть, извините за выражение. Но как историк, учитель истории, фактических ошибок в учебнике я не обнаружил», — подчеркнул Вержбицкий. Педагог отметил, что права на издания, по которым учатся дети, вновь принадлежат государству, а значит, в стране образование является приоритетом. «Авторы учебника — помощник президента Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Научный рецензент Сергей Карпов, президент исторического факультета МГУ, академик РАН. Это известнейшие и уважаемые люди. Государство в очередной раз осознало, что образование — это не бизнес, что за школьной скамьей куется национальная безопасность. Поэтому очень здорово, что права на учебник по истории России принадлежат государству, а не издательствам. Это значит, что с нашим образованием все в порядке и оно в нашей стране по-прежнему приоритетная задача», — добавил он. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что новые учебники истории России поступили во все школы страны. Изображение Крымского моста на обложке является личной инициативой главы государства Владимира Путина. Последняя глава в учебниках посвящена специальной военной операции и связанным с ней событиями.