Среди уничтоженной техники оказалась американская БМП Bradley Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские артиллеристы уничтожили девять машин боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). В частности, была поражена американская БМП Bradley. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

«Уничтожена боевая машина пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, а также пять автомобилей», — уточнил Георгий Минесашвили в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что техника была уничтожена в селе Предтечино, а также городах Часов Яр и Красногоровка. Кроме того, украинские солдаты потеряли три американские гаубицы, а также минометы.

В начале сентября ВСУ скопили свои силы в Часовом Яре, находящемся недалеко от Бахмута (Артемовска). ВСУ проводят контрнаступление с 4 июня, однако к настоящему моменту на Западе отмечают, что оно приостанавливается, чтобы пересмотреть стратегию из-за неудач.