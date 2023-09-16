Российские солдаты уничтожили боевую технику ВСУ в ДНР

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вдв, гаубица, артиллерия, нона
Среди уничтоженной техники оказалась американская БМП Bradley Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские артиллеристы уничтожили девять машин боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). В частности, была поражена американская БМП Bradley. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

«Уничтожена боевая машина пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, а также пять автомобилей», — уточнил Георгий Минесашвили в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что техника была уничтожена в селе Предтечино, а также городах Часов Яр и Красногоровка. Кроме того, украинские солдаты потеряли три американские гаубицы, а также минометы.

В начале сентября ВСУ скопили свои силы в Часовом Яре, находящемся недалеко от Бахмута (Артемовска). ВСУ проводят контрнаступление с 4 июня, однако к настоящему моменту на Западе отмечают, что оно приостанавливается, чтобы пересмотреть стратегию из-за неудач.

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Российские артиллеристы уничтожили девять машин боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). В частности, была поражена американская БМП Bradley. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили. «Уничтожена боевая машина пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, а также пять автомобилей», — уточнил Георгий Минесашвили в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что техника была уничтожена в селе Предтечино, а также городах Часов Яр и Красногоровка. Кроме того, украинские солдаты потеряли три американские гаубицы, а также минометы. В начале сентября ВСУ скопили свои силы в Часовом Яре, находящемся недалеко от Бахмута (Артемовска). ВСУ проводят контрнаступление с 4 июня, однако к настоящему моменту на Западе отмечают, что оно приостанавливается, чтобы пересмотреть стратегию из-за неудач.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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