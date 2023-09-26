FP: в Африке пожалели о приглашении ЧВК «Вагнер»

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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, чвк вагнер
В Африке увидели проблемы в присутствии ЧВК «Вагнер» на континенте Фото:

Африканские страны выразили сожаление по поводу приглашения ЧВК «Вагнер» и выразили разочарование в ней. Об этом рассказал высокопоставленный представитель Министерства обороны США на условиях анонимности.

«К нам приходили представители африканских стран и говорили: «Мы не хотим зависеть от ЧВК «Вагнер». Мы видим проблемы в их присутствии», — передает слова высокопоставленного политика американское издание Foreign Policy. Он добавил, что ЧВК, имеющая свои силы в различных африканских странах, использует свое присутствие в регионе для борьбы с терроризмом.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» остаются в Центральноафриканской Республике (ЦАР) для обеспечения безопасности. Вскоре они должны подписать контракт с Минобороны РФ. Если бойцы откажутся подписывать контракт, им придется покинуть страну. В свою очередь, премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду опроверг информацию о присутствии «вагнеровцев» на территории страны. Он заявил, что на границе между Мали и Нигером находятся исламистские группировки, а не силы ЧВК, передает RT.

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Африканские страны выразили сожаление по поводу приглашения ЧВК «Вагнер» и выразили разочарование в ней. Об этом рассказал высокопоставленный представитель Министерства обороны США на условиях анонимности. «К нам приходили представители африканских стран и говорили: «Мы не хотим зависеть от ЧВК «Вагнер». Мы видим проблемы в их присутствии», — передает слова высокопоставленного политика американское издание Foreign Policy. Он добавил, что ЧВК, имеющая свои силы в различных африканских странах, использует свое присутствие в регионе для борьбы с терроризмом. Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» остаются в Центральноафриканской Республике (ЦАР) для обеспечения безопасности. Вскоре они должны подписать контракт с Минобороны РФ. Если бойцы откажутся подписывать контракт, им придется покинуть страну. В свою очередь, премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду опроверг информацию о присутствии «вагнеровцев» на территории страны. Он заявил, что на границе между Мали и Нигером находятся исламистские группировки, а не силы ЧВК, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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