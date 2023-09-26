FP: в Африке пожалели о приглашении ЧВК «Вагнер»

26 сентября 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

В Африке увидели проблемы в присутствии ЧВК «Вагнер» на континенте Фото: Илья Московец © URA.RU Африканские страны выразили сожаление по поводу приглашения ЧВК «Вагнер» и выразили разочарование в ней. Об этом рассказал высокопоставленный представитель Министерства обороны США на условиях анонимности. «К нам приходили представители африканских стран и говорили: «Мы не хотим зависеть от ЧВК «Вагнер». Мы видим проблемы в их присутствии», — передает слова высокопоставленного политика американское издание Foreign Policy. Он добавил, что ЧВК, имеющая свои силы в различных африканских странах, использует свое присутствие в регионе для борьбы с терроризмом. Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» остаются в Центральноафриканской Республике (ЦАР) для обеспечения безопасности. Вскоре они должны подписать контракт с Минобороны РФ. Если бойцы откажутся подписывать контракт, им придется покинуть страну. В свою очередь, премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду опроверг информацию о присутствии «вагнеровцев» на территории страны. Он заявил, что на границе между Мали и Нигером находятся исламистские группировки, а не силы ЧВК, передает RT.

Африканские страны выразили сожаление по поводу приглашения ЧВК «Вагнер» и выразили разочарование в ней. Об этом рассказал высокопоставленный представитель Министерства обороны США на условиях анонимности. «К нам приходили представители африканских стран и говорили: «Мы не хотим зависеть от ЧВК «Вагнер». Мы видим проблемы в их присутствии», — передает слова высокопоставленного политика американское издание Foreign Policy. Он добавил, что ЧВК, имеющая свои силы в различных африканских странах, использует свое присутствие в регионе для борьбы с терроризмом. Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» остаются в Центральноафриканской Республике (ЦАР) для обеспечения безопасности. Вскоре они должны подписать контракт с Минобороны РФ. Если бойцы откажутся подписывать контракт, им придется покинуть страну. В свою очередь, премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду опроверг информацию о присутствии «вагнеровцев» на территории страны. Он заявил, что на границе между Мали и Нигером находятся исламистские группировки, а не силы ЧВК, передает RT.