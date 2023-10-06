Польша поставила ультиматум Зеленскому из-за жалобы Киева

Польский министр: Варшава требует от Киева отозвать жалобу из ВТО

07 октября 2023 в 05:10 Размер текста - 17 +

В Польше назвали абсурдной жалобу Украины во ВТО Фото: Сергей Венявский © URA.RU Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус раскритиковал жалобу Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО). Он потребовал отозвать жалобу, а не приостановить ее. Ранее государство Евросоюза продлило эмбарго на ввоз продукции с Украины. «Мы не знаем, что означает приостановление рассмотрения жалобы. Мы требуем отозвать жалобу, поскольку она необоснованна и абсурдна. Наше обращение к украинской стороне таково: если мы хотим улучшить условия наших отношений, эту жалобу надо просто отозвать и не говорить о какой-либо приостановке», — передает слова Роберта Телуса издание RMF 24. По его словам, Польша еще не получила подтвержденную информацию от ВТО о приостановлении жалобы. «Мы требуем отзыва этой жалобы», — подытожил Телус. Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против Венгрии, Польши и Словакии. В Киеве увидели нарушения трех стран ЕС из-за продления эмбарго на ввоз продукции с Украины. После чего украинский замминистра экономики Тарас Качка заявил, что страна отзовет иски, если получит гарантии отсутствия ограничений на ввоз своего зерна, пишет RT.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус раскритиковал жалобу Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО). Он потребовал отозвать жалобу, а не приостановить ее. Ранее государство Евросоюза продлило эмбарго на ввоз продукции с Украины. «Мы не знаем, что означает приостановление рассмотрения жалобы. Мы требуем отозвать жалобу, поскольку она необоснованна и абсурдна. Наше обращение к украинской стороне таково: если мы хотим улучшить условия наших отношений, эту жалобу надо просто отозвать и не говорить о какой-либо приостановке», — передает слова Роберта Телуса издание RMF 24. По его словам, Польша еще не получила подтвержденную информацию от ВТО о приостановлении жалобы. «Мы требуем отзыва этой жалобы», — подытожил Телус. Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против Венгрии, Польши и Словакии. В Киеве увидели нарушения трех стран ЕС из-за продления эмбарго на ввоз продукции с Украины. После чего украинский замминистра экономики Тарас Качка заявил, что страна отзовет иски, если получит гарантии отсутствия ограничений на ввоз своего зерна, пишет RT.