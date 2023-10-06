Польша поставила ультиматум Зеленскому из-за жалобы Киева

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус раскритиковал жалобу Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО). Он потребовал отозвать жалобу, а не приостановить ее. Ранее государство Евросоюза продлило эмбарго на ввоз продукции с Украины.
«Мы не знаем, что означает приостановление рассмотрения жалобы. Мы требуем отозвать жалобу, поскольку она необоснованна и абсурдна. Наше обращение к украинской стороне таково: если мы хотим улучшить условия наших отношений, эту жалобу надо просто отозвать и не говорить о какой-либо приостановке», —
По его словам, Польша еще не получила подтвержденную информацию от ВТО о приостановлении жалобы. «Мы требуем отзыва этой жалобы», — подытожил Телус.
Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против Венгрии, Польши и Словакии. В Киеве увидели нарушения трех стран ЕС из-за продления эмбарго на ввоз продукции с Украины. После чего украинский замминистра экономики Тарас Качка заявил, что страна отзовет иски, если получит гарантии отсутствия ограничений на ввоз своего зерна, пишет RT.
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