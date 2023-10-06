06 октября 2023

Польша поставила ультиматум Зеленскому из-за жалобы Киева

Польский министр: Варшава требует от Киева отозвать жалобу из ВТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
В Польше назвали абсурдной жалобу Украины во ВТО Фото:

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус раскритиковал жалобу Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО). Он потребовал отозвать жалобу, а не приостановить ее. Ранее государство Евросоюза продлило эмбарго на ввоз продукции с Украины.

«Мы не знаем, что означает приостановление рассмотрения жалобы. Мы требуем отозвать жалобу, поскольку она необоснованна и абсурдна. Наше обращение к украинской стороне таково: если мы хотим улучшить условия наших отношений, эту жалобу надо просто отозвать и не говорить о какой-либо приостановке», — передает слова Роберта Телуса издание RMF 24.

По его словам, Польша еще не получила подтвержденную информацию от ВТО о приостановлении жалобы. «Мы требуем отзыва этой жалобы», — подытожил Телус.

Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против Венгрии, Польши и Словакии. В Киеве увидели нарушения трех стран ЕС из-за продления эмбарго на ввоз продукции с Украины. После чего украинский замминистра экономики Тарас Качка заявил, что страна отзовет иски, если получит гарантии отсутствия ограничений на ввоз своего зерна, пишет RT.

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Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус раскритиковал жалобу Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО). Он потребовал отозвать жалобу, а не приостановить ее. Ранее государство Евросоюза продлило эмбарго на ввоз продукции с Украины. «Мы не знаем, что означает приостановление рассмотрения жалобы. Мы требуем отозвать жалобу, поскольку она необоснованна и абсурдна. Наше обращение к украинской стороне таково: если мы хотим улучшить условия наших отношений, эту жалобу надо просто отозвать и не говорить о какой-либо приостановке», — передает слова Роберта Телуса издание RMF 24. По его словам, Польша еще не получила подтвержденную информацию от ВТО о приостановлении жалобы. «Мы требуем отзыва этой жалобы», — подытожил Телус. Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против Венгрии, Польши и Словакии. В Киеве увидели нарушения трех стран ЕС из-за продления эмбарго на ввоз продукции с Украины. После чего украинский замминистра экономики Тарас Качка заявил, что страна отзовет иски, если получит гарантии отсутствия ограничений на ввоз своего зерна, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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