Развожаев раскрыл причину объявления тревоги в Севастополе

В Севастополе была объявлена воздушная тревога. По предварительным данным, над городом были сбиты две воздушные цели, сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев.
«По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Все службы продолжают контроль обстановки», —
По словам губернатора, обломки летающих объектов упали на территорию школы №27 в северной части города. Также Развожаев призвал граждан сохранять спокойствие и не покидать укрытия.
Ранее Развожаев сообщил, что экстренные службы в Севастополе были приведены в боевую готовность. Он также заявил, что в городе работают системы ПВО.
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