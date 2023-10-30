Развожаев раскрыл причину объявления тревоги в Севастополе

Развожаев: над Севастополем сбили две воздушные цели
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Над Севастополем были сбиты две воздушные цели, заявил Михаил Развожаев Фото:
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В Севастополе была объявлена воздушная тревога. По предварительным данным, над городом были сбиты две воздушные цели, сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

«По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Все службы продолжают контроль обстановки», — написал Михаил Развожаев у себя в Telegram.

По словам губернатора, обломки летающих объектов упали на территорию школы №27 в северной части города. Также Развожаев призвал граждан сохранять спокойствие и не покидать укрытия.

Ранее Развожаев сообщил, что экстренные службы в Севастополе были приведены в боевую готовность. Он также заявил, что в городе работают системы ПВО.

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В Севастополе была объявлена воздушная тревога. По предварительным данным, над городом были сбиты две воздушные цели, сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев. «По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Все службы продолжают контроль обстановки», — написал Михаил Развожаев у себя в Telegram. По словам губернатора, обломки летающих объектов упали на территорию школы №27 в северной части города. Также Развожаев призвал граждан сохранять спокойствие и не покидать укрытия. Ранее Развожаев сообщил, что экстренные службы в Севастополе были приведены в боевую готовность. Он также заявил, что в городе работают системы ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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