В Британии рассказали о сговоре Запада против Зеленского

Telegraph: западные политики хотят продать Украину
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Запад устал от требований Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Политики на Западе сговорились против украинского президента Владимира Зеленского. Они хотят продать Украину. Такую точку зрения высказал обозреватель The Telegraph Кон Кафлин.

«Запад сговорился продать Украину. Американские и европейские лидеры устали от требований Киева и готовы предать бойцов Зеленского», — пишет автор в материале. Как отмечает Кафлин, сами украинцы задаются вопросом, насколько Зеленский является «подходящим человеком на следующем этапе».

Ранее сообщалось, что Джо Байден одобрит законопроект о бюджете США и не будет включать в него военную помощь Украине. Кроме того, Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании правительства, в который не входит выделение средств на помощь Киеву. За такое решение высказались 366 членов палаты. Против оказались 95 человек.

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Политики на Западе сговорились против украинского президента Владимира Зеленского. Они хотят продать Украину. Такую точку зрения высказал обозреватель The Telegraph Кон Кафлин. «Запад сговорился продать Украину. Американские и европейские лидеры устали от требований Киева и готовы предать бойцов Зеленского», — пишет автор в материале. Как отмечает Кафлин, сами украинцы задаются вопросом, насколько Зеленский является «подходящим человеком на следующем этапе». Ранее сообщалось, что Джо Байден одобрит законопроект о бюджете США и не будет включать в него военную помощь Украине. Кроме того, Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании правительства, в который не входит выделение средств на помощь Киеву. За такое решение высказались 366 членов палаты. Против оказались 95 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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