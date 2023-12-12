МВФ дал прогноз по окончанию конфликта на Украине

МВФ: при негативном сценарии конфликт на Украине закончится в 2025 году

12 декабря 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

МВФ представил три сценария для экономики Украины и концу конфликта Фото: U.S. Army / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Международный валютный фонд (МВФ) составил три сценария развития Украины: негативный, позитивный и базовый. При активном военном конфликте ВВП страны упадет на 5%, а ВСУ будут вынуждены прекратить огонь к 2025 году, говорится в докладе МВФ. «Негативный сценарий, предполагающий более длительный и интенсивный [конфликт], сохраняет предположение о прекращении [боевых действий] к концу 2025 года. В этом случае ВВП Украины в 2024 году снизится на 5%, в 2025-м не ожидается ни роста, ни падения», — передает РБК содержание документа. В базовом сценарии прописано, что военный конфликт с Россией продолжится до конца 2024 года. Если он будет реализован, то ВВП Украины начнет расти, высокий показатель будет достигнут уже в 2025 году. Новость по теме Сколько Запад потратил на помощь Украине: рейтинг стран. Инфографика МВФ также представил и положительный сценарий. Однако в нем нет пункта про конец конфликта. Однако в нем экономика страны начнет расти только при высоком уровне инвестиций и росте производительности. После провала контрнаступления страны Запада сократили военную помощь Украине. А Словакия и Польша вообще отказались финансировать ВСУ. Как пишет МК.RU , объем финансовой помощи Украине, выделяемой западными странами, сократился на 87%. При этом американские чиновники не понимают, почему Украина слепо верит в бесконечную помощь от США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Международный валютный фонд (МВФ) составил три сценария развития Украины: негативный, позитивный и базовый. При активном военном конфликте ВВП страны упадет на 5%, а ВСУ будут вынуждены прекратить огонь к 2025 году, говорится в докладе МВФ. «Негативный сценарий, предполагающий более длительный и интенсивный [конфликт], сохраняет предположение о прекращении [боевых действий] к концу 2025 года. В этом случае ВВП Украины в 2024 году снизится на 5%, в 2025-м не ожидается ни роста, ни падения», — передает РБК содержание документа. В базовом сценарии прописано, что военный конфликт с Россией продолжится до конца 2024 года. Если он будет реализован, то ВВП Украины начнет расти, высокий показатель будет достигнут уже в 2025 году. МВФ также представил и положительный сценарий. Однако в нем нет пункта про конец конфликта. Однако в нем экономика страны начнет расти только при высоком уровне инвестиций и росте производительности. После провала контрнаступления страны Запада сократили военную помощь Украине. А Словакия и Польша вообще отказались финансировать ВСУ. Как пишет МК.RU, объем финансовой помощи Украине, выделяемой западными странами, сократился на 87%. При этом американские чиновники не понимают, почему Украина слепо верит в бесконечную помощь от США.