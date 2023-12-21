В Британии допустили применение ядерного оружия

Лидер британской партии Стармер намекнул, что хочет использовать ядерное оружие
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Бомба. США. stock, испытания, сша, бомба, ядерная
Кир Стармер не исключает применение ядерного оружия, пишет The Independent Фото:

Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер не исключает применения ядерного оружия своей страной. Об этом он рассказал в интервью изданию The Independent.

«Ядерное сдерживание очень важно для нас. Очевидно, я не собираюсь обсуждать с вами обстоятельства, при которых [ядерное оружие] может или не может быть использовано, но это очень важная часть обороны нашей страны», — рассказал он в разговоре с британскими журналистами.

Британские жители все чаще рассуждают на тему того, что текущая политическая обстановка в мире может привести к Третьей мировой войне. Они начали закупаться товарами первой необходимости на случай ядерной войны. В США также отмечали, что текущая политика американского президента страны Джо Байдена может спровоцировать ядерную войну.

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Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер не исключает применения ядерного оружия своей страной. Об этом он рассказал в интервью изданию The Independent. «Ядерное сдерживание очень важно для нас. Очевидно, я не собираюсь обсуждать с вами обстоятельства, при которых [ядерное оружие] может или не может быть использовано, но это очень важная часть обороны нашей страны», — рассказал он в разговоре с британскими журналистами. Британские жители все чаще рассуждают на тему того, что текущая политическая обстановка в мире может привести к Третьей мировой войне. Они начали закупаться товарами первой необходимости на случай ядерной войны. В США также отмечали, что текущая политика американского президента страны Джо Байдена может спровоцировать ядерную войну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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