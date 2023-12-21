В Британии допустили применение ядерного оружия

Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер не исключает применения ядерного оружия своей страной. Об этом он рассказал в интервью изданию The Independent.
«Ядерное сдерживание очень важно для нас. Очевидно, я не собираюсь обсуждать с вами обстоятельства, при которых [ядерное оружие] может или не может быть использовано, но это очень важная часть обороны нашей страны», — рассказал он в
Британские жители все чаще рассуждают на тему того, что текущая политическая обстановка в мире может привести к Третьей мировой войне. Они начали закупаться товарами первой необходимости на случай ядерной войны. В США также отмечали, что текущая политика американского президента страны Джо Байдена может спровоцировать ядерную войну.
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