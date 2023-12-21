В Британии допустили применение ядерного оружия

Лидер британской партии Стармер намекнул, что хочет использовать ядерное оружие

21 декабря 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Кир Стармер не исключает применение ядерного оружия, пишет The Independent Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Josiah Brown Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер не исключает применения ядерного оружия своей страной. Об этом он рассказал в интервью изданию The Independent. «Ядерное сдерживание очень важно для нас. Очевидно, я не собираюсь обсуждать с вами обстоятельства, при которых [ядерное оружие] может или не может быть использовано, но это очень важная часть обороны нашей страны», — рассказал он в разговоре с британскими журналистами. Британские жители все чаще рассуждают на тему того, что текущая политическая обстановка в мире может привести к Третьей мировой войне. Они начали закупаться товарами первой необходимости на случай ядерной войны. В США также отмечали, что текущая политика американского президента страны Джо Байдена может спровоцировать ядерную войну.

Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер не исключает применения ядерного оружия своей страной. Об этом он рассказал в интервью изданию The Independent. «Ядерное сдерживание очень важно для нас. Очевидно, я не собираюсь обсуждать с вами обстоятельства, при которых [ядерное оружие] может или не может быть использовано, но это очень важная часть обороны нашей страны», — рассказал он в разговоре с британскими журналистами. Британские жители все чаще рассуждают на тему того, что текущая политическая обстановка в мире может привести к Третьей мировой войне. Они начали закупаться товарами первой необходимости на случай ядерной войны. В США также отмечали, что текущая политика американского президента страны Джо Байдена может спровоцировать ядерную войну.