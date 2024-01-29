В Минцифры объяснили отключение сети 4G в некоторых регионах России

Отключения 4G связаны с техническими мероприятиями
В Ленинградской, Новгородской и Псковской областях отключения работы 4G связаны с техническими мероприятиями. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
«Это технические мероприятия», — сказал Шадаев, передает РИА Новости. При этом, отвечая на вопрос, планируются ли отключения в других регионах страны, он не исключил такую возможность.
25 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что до 30 января ночью в регионе не будет работать мобильный интернет. Позднее такое же объявление сделали министерство цифрового развития Новгородской области и комитет цифрового развития Ленинградской области.
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