В Минцифры объяснили отключение сети 4G в некоторых регионах России

Минцифры: отключение 4G в регионах связаны с техническими мероприятиями
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Отключения 4G связаны с техническими мероприятиями Фото:

В Ленинградской, Новгородской и Псковской областях отключения работы 4G связаны с техническими мероприятиями. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Это технические мероприятия», — сказал Шадаев, передает РИА Новости. При этом, отвечая на вопрос, планируются ли отключения в других регионах страны, он не исключил такую возможность.

25 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что до 30 января ночью в регионе не будет работать мобильный интернет. Позднее такое же объявление сделали министерство цифрового развития Новгородской области и комитет цифрового развития Ленинградской области.

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В Ленинградской, Новгородской и Псковской областях отключения работы 4G связаны с техническими мероприятиями. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. «Это технические мероприятия», — сказал Шадаев, передает РИА Новости. При этом, отвечая на вопрос, планируются ли отключения в других регионах страны, он не исключил такую возможность. 25 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что до 30 января ночью в регионе не будет работать мобильный интернет. Позднее такое же объявление сделали министерство цифрового развития Новгородской области и комитет цифрового развития Ленинградской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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