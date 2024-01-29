Наука и техника В Минцифры объяснили отключение сети 4G в некоторых регионах России Минцифры: отключение 4G в регионах связаны с техническими мероприятиями 29 января 2024 в 17:21 Размер текста - 17 + Отключения 4G связаны с техническими мероприятиями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ленинградской, Новгородской и Псковской областях отключения работы 4G связаны с техническими мероприятиями. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. «Это технические мероприятия», — сказал Шадаев, передает РИА Новости. При этом, отвечая на вопрос, планируются ли отключения в других регионах страны, он не исключил такую возможность. 25 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что до 30 января ночью в регионе не будет работать мобильный интернет. Позднее такое же объявление сделали министерство цифрового развития Новгородской области и комитет цифрового развития Ленинградской области. В Ленинградской, Новгородской и Псковской областях отключения работы 4G связаны с техническими мероприятиями. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. «Это технические мероприятия», — сказал Шадаев, передает РИА Новости. При этом, отвечая на вопрос, планируются ли отключения в других регионах страны, он не исключил такую возможность. 25 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что до 30 января ночью в регионе не будет работать мобильный интернет. Позднее такое же объявление сделали министерство цифрового развития Новгородской области и комитет цифрового развития Ленинградской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям