В администрации Зеленского объяснили свой страх перед Залужным

Politico: Зеленский боится политического противостояния с Залужным

01 февраля 2024 в 08:25 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский боится, что Валерий Залужный займется политикой Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Офисе президента Украины Владимира Зеленского опасаются, что главком ВСУ Валерий Залужный пойдет в политику, поэтому его все еще не уволили с должности. Об этом написало издание Politico, ссылаясь на источники в украинской администрации. «Пока Залужный не решил идти в политику, но рассматривает этот вариант, и в администрации президента боятся», — сказал источник изданию . Он также выразил уверенность, что главкома собираются отстранить от должности, но это не должно было состояться ранее. Другой собеседник издания заявил, что положение военачальника на данный момент ненадежно. По его словам, чем больше Залужный занимается политикой, тем сильнее Офис Зеленского хочет от него избавиться. Ранее на Украине начали появляться слухи об увольнении Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Украинский депутат Борислав Береза написал в своих соцсетях, что военачальника отправили в отставку. При этом в Минобороны страны опровергли заявления. О слухах, распространившихся вокруг Залужного, а также о возможных претендентах на его пост — в материале URA.RU.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского опасаются, что главком ВСУ Валерий Залужный пойдет в политику, поэтому его все еще не уволили с должности. Об этом написало издание Politico, ссылаясь на источники в украинской администрации. «Пока Залужный не решил идти в политику, но рассматривает этот вариант, и в администрации президента боятся», — сказал источник изданию. Он также выразил уверенность, что главкома собираются отстранить от должности, но это не должно было состояться ранее. Другой собеседник издания заявил, что положение военачальника на данный момент ненадежно. По его словам, чем больше Залужный занимается политикой, тем сильнее Офис Зеленского хочет от него избавиться. Ранее на Украине начали появляться слухи об увольнении Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Украинский депутат Борислав Береза написал в своих соцсетях, что военачальника отправили в отставку. При этом в Минобороны страны опровергли заявления. О слухах, распространившихся вокруг Залужного, а также о возможных претендентах на его пост — в материале URA.RU.