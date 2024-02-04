ГИБДД предупредила об опасности на свердловской трассе. Фото

Трассу Пермь — Екатеринбург засыпало снегом
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, дпс, гаи, трасса, дорога, регулировщик движения
Трасса заузилась из-за обильного снега Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург в Ачитском районе осложнены дорожные условия из-за обильного снега. Проезжая часть стала уже, чем обычно, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает автомобилистов, что на 211 км автодороги „Пермь — Екатеринбург“ Ачитского района наблюдается осложнение дорожных условий в связи с обильным выпадением снежных осадков. Проезжая часть заужена», — говорится в telegram-канале ведомства.

В ГИБДД призвали водителей быть бдительнее в условиях непогоды. Автоинспекторы советуют ехать на более низкой скорости, чтобы обеспечить больший контроль.

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На трассе Пермь — Екатеринбург в Ачитском районе осложнены дорожные условия из-за обильного снега. Проезжая часть стала уже, чем обычно, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает автомобилистов, что на 211 км автодороги „Пермь — Екатеринбург“ Ачитского района наблюдается осложнение дорожных условий в связи с обильным выпадением снежных осадков. Проезжая часть заужена», — говорится в telegram-канале ведомства. В ГИБДД призвали водителей быть бдительнее в условиях непогоды. Автоинспекторы советуют ехать на более низкой скорости, чтобы обеспечить больший контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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