Трасса заузилась из-за обильного снега
На трассе Пермь — Екатеринбург в Ачитском районе осложнены дорожные условия из-за обильного снега. Проезжая часть стала уже, чем обычно, сообщили в ГИБДД Свердловской области.
«Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает автомобилистов, что на 211 км автодороги „Пермь — Екатеринбург“ Ачитского района наблюдается осложнение дорожных условий в связи с обильным выпадением снежных осадков. Проезжая часть заужена», — говорится в telegram-канале ведомства.
В ГИБДД призвали водителей быть бдительнее в условиях непогоды. Автоинспекторы советуют ехать на более низкой скорости, чтобы обеспечить больший контроль.
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