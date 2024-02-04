Общество ГИБДД предупредила об опасности на свердловской трассе. Фото Трассу Пермь — Екатеринбург засыпало снегом 04 февраля 2024 в 12:26 Размер текста - 17 + Трасса заузилась из-за обильного снега Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На трассе Пермь — Екатеринбург в Ачитском районе осложнены дорожные условия из-за обильного снега. Проезжая часть стала уже, чем обычно, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает автомобилистов, что на 211 км автодороги „Пермь — Екатеринбург“ Ачитского района наблюдается осложнение дорожных условий в связи с обильным выпадением снежных осадков. Проезжая часть заужена», — говорится в telegram-канале ведомства. В ГИБДД призвали водителей быть бдительнее в условиях непогоды. Автоинспекторы советуют ехать на более низкой скорости, чтобы обеспечить больший контроль. Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/5391) На трассе Пермь — Екатеринбург в Ачитском районе осложнены дорожные условия из-за обильного снега. Проезжая часть стала уже, чем обычно, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает автомобилистов, что на 211 км автодороги „Пермь — Екатеринбург“ Ачитского района наблюдается осложнение дорожных условий в связи с обильным выпадением снежных осадков. Проезжая часть заужена», — говорится в telegram-канале ведомства. В ГИБДД призвали водителей быть бдительнее в условиях непогоды. Автоинспекторы советуют ехать на более низкой скорости, чтобы обеспечить больший контроль. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям