В Британии назвали виновных в победах ВС РФ в Авдеевке

The Telegraph: захват Авдеевки Россией произойдет по вине США

10 февраля 2024 в 03:07 Размер текста - 17 +

Российские военные продолжают наступать на авдеевском направлении Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если украинские военные сдадут Авдеевку под натиском ВС РФ, в этом будут виноваты США. Своим мнением поделился экс-атташе по вопросам обороны Великобритании в странах Балтии, бывший советник министерства обороны Украины Глен Грант. «Если Авдеевка падет, в этом будет виноват Вашингтон. Задержки с военной поддержкой были слишком велики. У ВСУ все заканчивается, а европейцы еще не могут компенсировать потери. Главное, чего не хватает, — артиллерийских снарядов и ракет, их почти нет», — слова Глена Гранта приводит британская газета The Telegraph. В начале февраля президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили о тяжелом положении на авдеевском участке. Высшее украинское командование заявляло, что один из главных укрепрайонов Донбасса скоро будет сдан. Бойцы ВСУ на передовой лишены нормального снабжения, а их передвижение затруднено, передает «Царьград». Успехи российской армии в боях под Авдеевкой признавал глава ГУР Украины Кирилл Буданов. По мнению военного эксперта РФ Василия Дандыкина, город получится взять в марте. В интервью URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин отмечал, новый главкомом ВСУ Александр Сырский будет сдерживать направление, не щадя личный состав. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если украинские военные сдадут Авдеевку под натиском ВС РФ, в этом будут виноваты США. Своим мнением поделился экс-атташе по вопросам обороны Великобритании в странах Балтии, бывший советник министерства обороны Украины Глен Грант. «Если Авдеевка падет, в этом будет виноват Вашингтон. Задержки с военной поддержкой были слишком велики. У ВСУ все заканчивается, а европейцы еще не могут компенсировать потери. Главное, чего не хватает, — артиллерийских снарядов и ракет, их почти нет», — слова Глена Гранта приводит британская газета The Telegraph. В начале февраля президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили о тяжелом положении на авдеевском участке. Высшее украинское командование заявляло, что один из главных укрепрайонов Донбасса скоро будет сдан. Бойцы ВСУ на передовой лишены нормального снабжения, а их передвижение затруднено, передает «Царьград». Успехи российской армии в боях под Авдеевкой признавал глава ГУР Украины Кирилл Буданов. По мнению военного эксперта РФ Василия Дандыкина, город получится взять в марте. В интервью URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин отмечал, новый главкомом ВСУ Александр Сырский будет сдерживать направление, не щадя личный состав.