Если украинские военные сдадут Авдеевку под натиском ВС РФ, в этом будут виноваты США. Своим мнением поделился экс-атташе по вопросам обороны Великобритании в странах Балтии, бывший советник министерства обороны Украины Глен Грант.
«Если Авдеевка падет, в этом будет виноват Вашингтон. Задержки с военной поддержкой были слишком велики. У ВСУ все заканчивается, а европейцы еще не могут компенсировать потери. Главное, чего не хватает, — артиллерийских снарядов и ракет, их почти нет», — слова Глена Гранта приводит британская
В начале февраля президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили о тяжелом положении на авдеевском участке. Высшее украинское командование заявляло, что один из главных укрепрайонов Донбасса скоро будет сдан. Бойцы ВСУ на передовой лишены нормального снабжения, а их передвижение затруднено, передает «Царьград». Успехи российской армии в боях под Авдеевкой признавал глава ГУР Украины Кирилл Буданов. По мнению военного эксперта РФ Василия Дандыкина, город получится взять в марте. В интервью URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин отмечал, новый главкомом ВСУ Александр Сырский будет сдерживать направление, не щадя личный состав.
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