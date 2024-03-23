Дирижер из Ленобласти спас музыкантов во время теракта в «Крокусе»

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Оркестру из Ленобласти удалось спастись во время теракта в «Крокус Сити Холле» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В день теракта в «Крокус Сити Холле» должен был выступать оркестр «Таврический» из Ленинградской области. Его дирижеру Михаилу Голикову удалось спасти музыкантов.

«Я был за кулисами, услышал хлопок и выстрелы. Выглянул в фойе, увидел людей в камуфляже с автоматами», — рассказал Голиков изданию «Комсомольская правда». Он добавил, что после увиденного отправился в закрытый зал на сцене и собрал 65-70 музыкантов для эвакуации.

По словам Голикова, им удалось эвакуироваться и укрыться в церкви неподалеку. Все участники оркестра остались живы, заключил он.

Террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. Позднее начался пожар. На данный момент известно о 133 погибших. URA.RU приводит всю известную информацию в онлайн-трансляции.

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В день теракта в «Крокус Сити Холле» должен был выступать оркестр «Таврический» из Ленинградской области. Его дирижеру Михаилу Голикову удалось спасти музыкантов. «Я был за кулисами, услышал хлопок и выстрелы. Выглянул в фойе, увидел людей в камуфляже с автоматами», — рассказал Голиков изданию «Комсомольская правда». Он добавил, что после увиденного отправился в закрытый зал на сцене и собрал 65-70 музыкантов для эвакуации. По словам Голикова, им удалось эвакуироваться и укрыться в церкви неподалеку. Все участники оркестра остались живы, заключил он. Террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. Позднее начался пожар. На данный момент известно о 133 погибших. URA.RU приводит всю известную информацию в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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