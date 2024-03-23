Латвийская полиция запрещает нести цветы к стенам посольства РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Траурная акция по погибшим в теракте Крокус Сити Холла. Тюмень , акция памяти, траур, возложение цветов, цветы, стихийный мемориал, мемориал, траурная акция
Стихийные мемориалы появились во многих зарубежных города после теракта в «Крокусе» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Латвийские силовики запрещают местным жителям приносить цветы к зданию посольства РФ в Латвии в знак солидарности с народом России из-за террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Латвии.

«В знак поддержки семьям погибших в результате трагических событий в Подмосковье сотни жителей Латвии, разделяющих боль нашего народа, продолжают приносить цветы и лампадки к стенам посольства в Риге. Вот только местным „блюстителям порядка“, судя по всему, неведомы такие понятия, как сострадание и сочувствие чужому горю — латвийская полиция запрещает неравнодушным гражданам приближаться к зданию дипмиссии», — написано в telegram-канале российского посольства.

По данным ведомства, люди не сдаются и продолжают нести цветы к зданию посольства. Стихийный мемориал был организован на противоположной стороне улицы.

К вечеру 23 марта минздрав Московской области опубликовал обновленный список пострадавших в теракте в «Крокус сити Холле». В документе — 140 человек. Все четыре задержанных террориста были доставлены в Москву на допросы. В списке погибших МЧС РФ значатся 29 фамилий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Латвийские силовики запрещают местным жителям приносить цветы к зданию посольства РФ в Латвии в знак солидарности с народом России из-за террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Латвии. «В знак поддержки семьям погибших в результате трагических событий в Подмосковье сотни жителей Латвии, разделяющих боль нашего народа, продолжают приносить цветы и лампадки к стенам посольства в Риге. Вот только местным „блюстителям порядка“, судя по всему, неведомы такие понятия, как сострадание и сочувствие чужому горю — латвийская полиция запрещает неравнодушным гражданам приближаться к зданию дипмиссии», — написано в telegram-канале российского посольства. По данным ведомства, люди не сдаются и продолжают нести цветы к зданию посольства. Стихийный мемориал был организован на противоположной стороне улицы. К вечеру 23 марта минздрав Московской области опубликовал обновленный список пострадавших в теракте в «Крокус сити Холле». В документе — 140 человек. Все четыре задержанных террориста были доставлены в Москву на допросы. В списке погибших МЧС РФ значатся 29 фамилий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...