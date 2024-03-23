Латвийская полиция запрещает нести цветы к стенам посольства РФ

Латвийские силовики запрещают местным жителям приносить цветы к зданию посольства РФ в Латвии в знак солидарности с народом России из-за террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Латвии.
«В знак поддержки семьям погибших в результате трагических событий в Подмосковье сотни жителей Латвии, разделяющих боль нашего народа, продолжают приносить цветы и лампадки к стенам посольства в Риге. Вот только местным „блюстителям порядка“, судя по всему, неведомы такие понятия, как сострадание и сочувствие чужому горю — латвийская полиция запрещает неравнодушным гражданам приближаться к зданию дипмиссии», —
По данным ведомства, люди не сдаются и продолжают нести цветы к зданию посольства. Стихийный мемориал был организован на противоположной стороне улицы.
К вечеру 23 марта минздрав Московской области опубликовал обновленный список пострадавших в теракте в «Крокус сити Холле». В документе — 140 человек. Все четыре задержанных террориста были доставлены в Москву на допросы. В списке погибших МЧС РФ значатся 29 фамилий.
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