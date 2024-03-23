Латвийская полиция запрещает нести цветы к стенам посольства РФ

23 марта 2024 в 23:19 Размер текста - 17 +

Стихийные мемориалы появились во многих зарубежных города после теракта в «Крокусе» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Латвийские силовики запрещают местным жителям приносить цветы к зданию посольства РФ в Латвии в знак солидарности с народом России из-за террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Латвии. «В знак поддержки семьям погибших в результате трагических событий в Подмосковье сотни жителей Латвии, разделяющих боль нашего народа, продолжают приносить цветы и лампадки к стенам посольства в Риге. Вот только местным „блюстителям порядка“, судя по всему, неведомы такие понятия, как сострадание и сочувствие чужому горю — латвийская полиция запрещает неравнодушным гражданам приближаться к зданию дипмиссии», — написано в telegram-канале российского посольства. По данным ведомства, люди не сдаются и продолжают нести цветы к зданию посольства. Стихийный мемориал был организован на противоположной стороне улицы. К вечеру 23 марта минздрав Московской области опубликовал обновленный список пострадавших в теракте в «Крокус сити Холле». В документе — 140 человек. Все четыре задержанных террориста были доставлены в Москву на допросы. В списке погибших МЧС РФ значатся 29 фамилий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Латвийские силовики запрещают местным жителям приносить цветы к зданию посольства РФ в Латвии в знак солидарности с народом России из-за террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Латвии. «В знак поддержки семьям погибших в результате трагических событий в Подмосковье сотни жителей Латвии, разделяющих боль нашего народа, продолжают приносить цветы и лампадки к стенам посольства в Риге. Вот только местным „блюстителям порядка“, судя по всему, неведомы такие понятия, как сострадание и сочувствие чужому горю — латвийская полиция запрещает неравнодушным гражданам приближаться к зданию дипмиссии», — написано в telegram-канале российского посольства. По данным ведомства, люди не сдаются и продолжают нести цветы к зданию посольства. Стихийный мемориал был организован на противоположной стороне улицы. К вечеру 23 марта минздрав Московской области опубликовал обновленный список пострадавших в теракте в «Крокус сити Холле». В документе — 140 человек. Все четыре задержанных террориста были доставлены в Москву на допросы. В списке погибших МЧС РФ значатся 29 фамилий.