Лидеры стран после теракта звонили Путину, чтобы обсудить меры защиты

25 марта 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что российские спецслужбы работают без помощи других стран Фото: Александр Мамаев © URA.RU После нападения в «Крокус Сити Холле» лидеры многих стран созвонились с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения усиления мер в области терроризма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Было много телефонных разговоров у Путина. Это и лидеры разных стран. И Беларусь, и Таджикистан, и Турция и другие страны. Там высказывалось как раз намерение совершенствовать и усиливать в области борьбы с терроризмом», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что российские спецслужбы работают самостоятельно, контактов с западными странами нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После нападения в «Крокус Сити Холле» лидеры многих стран созвонились с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения усиления мер в области терроризма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Было много телефонных разговоров у Путина. Это и лидеры разных стран. И Беларусь, и Таджикистан, и Турция и другие страны. Там высказывалось как раз намерение совершенствовать и усиливать в области борьбы с терроризмом», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что российские спецслужбы работают самостоятельно, контактов с западными странами нет.