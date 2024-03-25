Лидеры стран после теракта звонили Путину, чтобы обсудить меры защиты

После нападения в «Крокус Сити Холле» лидеры многих стран созвонились с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения усиления мер в области терроризма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Было много телефонных разговоров у Путина. Это и лидеры разных стран. И Беларусь, и Таджикистан, и Турция и другие страны. Там высказывалось как раз намерение совершенствовать и усиливать в области борьбы с терроризмом», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что российские спецслужбы работают самостоятельно, контактов с западными странами нет.
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