Лидеры стран после теракта звонили Путину, чтобы обсудить меры защиты

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Клипарт. Екатеринбург, телефонный аппарат, переговоры, связь, коммуникация
Дмитрий Песков сообщил, что российские спецслужбы работают без помощи других стран Фото:

После нападения в «Крокус Сити Холле» лидеры многих стран созвонились с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения усиления мер в области терроризма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Было много телефонных разговоров у Путина. Это и лидеры разных стран. И Беларусь, и Таджикистан, и Турция и другие страны. Там высказывалось как раз намерение совершенствовать и усиливать в области борьбы с терроризмом», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что российские спецслужбы работают самостоятельно, контактов с западными странами нет.

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После нападения в «Крокус Сити Холле» лидеры многих стран созвонились с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения усиления мер в области терроризма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Было много телефонных разговоров у Путина. Это и лидеры разных стран. И Беларусь, и Таджикистан, и Турция и другие страны. Там высказывалось как раз намерение совершенствовать и усиливать в области борьбы с терроризмом», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что российские спецслужбы работают самостоятельно, контактов с западными странами нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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