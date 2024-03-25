25 марта 2024

Майнинг хотят признать в России отраслью промышленности

© Служба новостей «URA.RU»
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Добычу криптовалюты могут выделить в отдельную категорию Фото:

Добычу криптовалют хотят признать в России экономической деятельностью и установить промышленный код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Решение должно быть принято в ближайший месяц, сообщил первый зампред главы комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

«Прошел ряд межведомственных совещаний по этому вопросу… Решение должно быть буквально в течение месяца», — сообщил депутат «Известиям».

ОКВЭД — это код деятельности, который компании выбирают для регистрации. От кода зависит необходимость получения лицензии, суммы страховых взносов и размер льгот от государства. Пока рассматривается оба варианта — выделение добычи криптовалюты в отдельную категорию или добавление уже в существующий раздел ОКВЭД. Инициатором закона выступило Министерство энергетики РФ. Министерство экономики РФ инициативу поддерживает. Участники рынка криптовалют поддерживают установку. По их мнению, нововведение поможет развитию сегмента и правильному налогообложению.

Минфин и Центробанк договорились обсудить майнинг криптовалют с возможностью использовать результат для внутренних и внешних расчетов, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Этот вопрос стоит уже не один год, отметил министр пишет RT.

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Добычу криптовалют хотят признать в России экономической деятельностью и установить промышленный код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Решение должно быть принято в ближайший месяц, сообщил первый зампред главы комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. «Прошел ряд межведомственных совещаний по этому вопросу… Решение должно быть буквально в течение месяца», — сообщил депутат «Известиям». ОКВЭД — это код деятельности, который компании выбирают для регистрации. От кода зависит необходимость получения лицензии, суммы страховых взносов и размер льгот от государства. Пока рассматривается оба варианта — выделение добычи криптовалюты в отдельную категорию или добавление уже в существующий раздел ОКВЭД. Инициатором закона выступило Министерство энергетики РФ. Министерство экономики РФ инициативу поддерживает. Участники рынка криптовалют поддерживают установку. По их мнению, нововведение поможет развитию сегмента и правильному налогообложению. Минфин и Центробанк договорились обсудить майнинг криптовалют с возможностью использовать результат для внутренних и внешних расчетов, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Этот вопрос стоит уже не один год, отметил министр пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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