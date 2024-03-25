Майнинг хотят признать в России отраслью промышленности

26 марта 2024 в 03:30 Размер текста - 17 +

Добычу криптовалюты могут выделить в отдельную категорию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Добычу криптовалют хотят признать в России экономической деятельностью и установить промышленный код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Решение должно быть принято в ближайший месяц, сообщил первый зампред главы комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. «Прошел ряд межведомственных совещаний по этому вопросу… Решение должно быть буквально в течение месяца», — сообщил депутат «Известиям». ОКВЭД — это код деятельности, который компании выбирают для регистрации. От кода зависит необходимость получения лицензии, суммы страховых взносов и размер льгот от государства. Пока рассматривается оба варианта — выделение добычи криптовалюты в отдельную категорию или добавление уже в существующий раздел ОКВЭД. Инициатором закона выступило Министерство энергетики РФ. Министерство экономики РФ инициативу поддерживает. Участники рынка криптовалют поддерживают установку. По их мнению, нововведение поможет развитию сегмента и правильному налогообложению. Минфин и Центробанк договорились обсудить майнинг криптовалют с возможностью использовать результат для внутренних и внешних расчетов, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Этот вопрос стоит уже не один год, отметил министр пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Добычу криптовалют хотят признать в России экономической деятельностью и установить промышленный код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Решение должно быть принято в ближайший месяц, сообщил первый зампред главы комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. «Прошел ряд межведомственных совещаний по этому вопросу… Решение должно быть буквально в течение месяца», — сообщил депутат «Известиям». ОКВЭД — это код деятельности, который компании выбирают для регистрации. От кода зависит необходимость получения лицензии, суммы страховых взносов и размер льгот от государства. Пока рассматривается оба варианта — выделение добычи криптовалюты в отдельную категорию или добавление уже в существующий раздел ОКВЭД. Инициатором закона выступило Министерство энергетики РФ. Министерство экономики РФ инициативу поддерживает. Участники рынка криптовалют поддерживают установку. По их мнению, нововведение поможет развитию сегмента и правильному налогообложению. Минфин и Центробанк договорились обсудить майнинг криптовалют с возможностью использовать результат для внутренних и внешних расчетов, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Этот вопрос стоит уже не один год, отметил министр пишет RT.