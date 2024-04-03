Хинштейн: силовики пришли с обысками к влиятельной чиновнице Самарской области

В Самаре сотрудники полиции провели обыски дома и рабочего кабинета влиятельной чиновницы региона Веры Щербачевой. Об этом сообщил депутаты Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем telegram-канале.
«Сотрудники самарской полиции проводили обыски дома и в рабочем кабинете едва ли не самой влиятельной чиновницы региона: глава облдепартамента внешних связей Веры Щербачевой», — сообщил он. Депутат также отметил, что обыски прошли в связи с тем, что чиновница подозревается в фиктивном устройстве на работу своей невестки, которая не имеет ни стажа, ни образования.
Хинштейн также отметил, что ГСУ ГУМВД Самарской области было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, что и вызвало начало проверок. По оценке следствия, ущерб бюджету составляет около 535 тысяч рублей.
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