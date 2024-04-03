Хинштейн: силовики пришли с обысками к влиятельной чиновнице Самарской области

03 апреля 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Александр Хинштейн отметил, что было возбуждено уголовное дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Самаре сотрудники полиции провели обыски дома и рабочего кабинета влиятельной чиновницы региона Веры Щербачевой. Об этом сообщил депутаты Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем telegram-канале. «Сотрудники самарской полиции проводили обыски дома и в рабочем кабинете едва ли не самой влиятельной чиновницы региона: глава облдепартамента внешних связей Веры Щербачевой», — сообщил он. Депутат также отметил, что обыски прошли в связи с тем, что чиновница подозревается в фиктивном устройстве на работу своей невестки, которая не имеет ни стажа, ни образования. Хинштейн также отметил, что ГСУ ГУМВД Самарской области было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, что и вызвало начало проверок. По оценке следствия, ущерб бюджету составляет около 535 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Самаре сотрудники полиции провели обыски дома и рабочего кабинета влиятельной чиновницы региона Веры Щербачевой. Об этом сообщил депутаты Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем telegram-канале. «Сотрудники самарской полиции проводили обыски дома и в рабочем кабинете едва ли не самой влиятельной чиновницы региона: глава облдепартамента внешних связей Веры Щербачевой», — сообщил он. Депутат также отметил, что обыски прошли в связи с тем, что чиновница подозревается в фиктивном устройстве на работу своей невестки, которая не имеет ни стажа, ни образования. Хинштейн также отметил, что ГСУ ГУМВД Самарской области было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, что и вызвало начало проверок. По оценке следствия, ущерб бюджету составляет около 535 тысяч рублей.