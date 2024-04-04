В Кремле оценили работу властей со стихийными бедствиями

Все главы регионов лично приняли участие в борьбе с паводками — это очень позитивно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Очень позитивно. Отдельно вчера президент общался по телефону с главами регионов. Все главы регионов, руководство регионов, на личном уровне принимали участие в борьбе со стихией», — сказал Песков в ходе концеренц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Он добавил, что такой подход показывает, насколько руководство чутко реагирует на те или иные ситуации. По его словам, это то, что постоянно ожидает глава государства от региональных глав.
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