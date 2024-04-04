В Кремле оценили работу властей со стихийными бедствиями

Песков: главы регионов лично боролись с паводками
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков назвал позитивной борьбу глав с паводками в регионах Фото:

Все главы регионов лично приняли участие в борьбе с паводками — это очень позитивно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень позитивно. Отдельно вчера президент общался по телефону с главами регионов. Все главы регионов, руководство регионов, на личном уровне принимали участие в борьбе со стихией», — сказал Песков в ходе концеренц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Он добавил, что такой подход показывает, насколько руководство чутко реагирует на те или иные ситуации. По его словам, это то, что постоянно ожидает глава государства от региональных глав.

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Все главы регионов лично приняли участие в борьбе с паводками — это очень позитивно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Очень позитивно. Отдельно вчера президент общался по телефону с главами регионов. Все главы регионов, руководство регионов, на личном уровне принимали участие в борьбе со стихией», — сказал Песков в ходе концеренц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что такой подход показывает, насколько руководство чутко реагирует на те или иные ситуации. По его словам, это то, что постоянно ожидает глава государства от региональных глав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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