Телеканал ТНТ готов сделать уральцев звездами в сериале про «Рублевку»

ТНТ зовет уральцев на кастинг в сериал «Бедные смеются, богатые плачут»

05 апреля 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Чтобы попасть в сериал, нужно снять видеовизитку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Урала могут стать звездами ТНТ — для этого нужно всего лишь поучаствовать в кастинге сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Отправить заявку может любой желающий, при этом совсем не обязательно иметь диплом театрального вуза или опыт на съемочной площадке, рассказали URA.RU представители телеканала. «Выбирая героев для прислуги в первом сезоне, мы посмотрели каждую из более чем 8 000 заявок. Тогда открытый кастинг помог найти новые яркие лица. Поэтому для второго сезона мы хотим повторить этот опыт. Для нас это интересный процесс, ведь количество будущих героев, их образы и даже истории в сезоне напрямую зависят от того, кто пришлет заявку и по итогу окажется в числе актеров, играющих обслуживающий персонал дома Воронцовых», — рассказала Наталия Вагонова, креативный продюсер и режиссер. Кастинг стартует 5 апреля в онлайн-формате. Для участия приглашаются мужчины и женщины в возрасте 18-45 лет, которые должны снять видеовизитку: в ней требуется рассказать о себе, своей работе, увлечениях, хобби и повседневной жизни. После этого нужно заполнить анкету на сайте ТНТ и отправить свое видео. Завершится прием заявок 13 мая (включительно), съемки начнутся летом, а сам проект выйдет в 2024 году. В центре сюжета сериала «Бедные смеются, богатые плачут» — обитатели огромного особняка на Рублевке, но не только те, кто ворочает миллионами, но и их многочисленная прислуга. В новом сезоне, в котором приглашают поучаствовать уральцев, события развернутся вокруг двух групп персонажей — семьи олигарха Воронцова и их прислуги. Как пояснили на ТНТ, первый сезон уже зажег новых звезд в лице Ксении Григорьевой, Лилианы Каримовой, Арсения Тумановского и других. Также в скором времени в Екатеринбурге пройдет кастинг в шоу «Битва за время», где в жюри сидят популярные комики Игорь Джабраилов, Антон Шастун, Денис Дорохов и другие. Отбор намечен на май. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Урала могут стать звездами ТНТ — для этого нужно всего лишь поучаствовать в кастинге сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Отправить заявку может любой желающий, при этом совсем не обязательно иметь диплом театрального вуза или опыт на съемочной площадке, рассказали URA.RU представители телеканала. «Выбирая героев для прислуги в первом сезоне, мы посмотрели каждую из более чем 8 000 заявок. Тогда открытый кастинг помог найти новые яркие лица. Поэтому для второго сезона мы хотим повторить этот опыт. Для нас это интересный процесс, ведь количество будущих героев, их образы и даже истории в сезоне напрямую зависят от того, кто пришлет заявку и по итогу окажется в числе актеров, играющих обслуживающий персонал дома Воронцовых», — рассказала Наталия Вагонова, креативный продюсер и режиссер. Кастинг стартует 5 апреля в онлайн-формате. Для участия приглашаются мужчины и женщины в возрасте 18-45 лет, которые должны снять видеовизитку: в ней требуется рассказать о себе, своей работе, увлечениях, хобби и повседневной жизни. После этого нужно заполнить анкету на сайте ТНТ и отправить свое видео. Завершится прием заявок 13 мая (включительно), съемки начнутся летом, а сам проект выйдет в 2024 году. В центре сюжета сериала «Бедные смеются, богатые плачут» — обитатели огромного особняка на Рублевке, но не только те, кто ворочает миллионами, но и их многочисленная прислуга. В новом сезоне, в котором приглашают поучаствовать уральцев, события развернутся вокруг двух групп персонажей — семьи олигарха Воронцова и их прислуги. Как пояснили на ТНТ, первый сезон уже зажег новых звезд в лице Ксении Григорьевой, Лилианы Каримовой, Арсения Тумановского и других. Также в скором времени в Екатеринбурге пройдет кастинг в шоу «Битва за время», где в жюри сидят популярные комики Игорь Джабраилов, Антон Шастун, Денис Дорохов и другие. Отбор намечен на май.