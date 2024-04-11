Уровень воды в реке Урал в Оренбурге продолжает подниматься

11 апреля 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Уровень воды в реке Урале в Оренбургской области поднялся Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы В Оренбургской области уровень воды в реке Урал продолжает подниматься. Он уже увеличился на 22 сантиметра и составляет около 1082 сантиметров. Об этом сообщили в telegram-канале «Оренбург. Официально». «С 8.00 до 14.00 сегодня, 11 апреля, уровень воды прибавился на 22 сантиметра и сейчас составляет 1082», — заявлено в сообщении. Там же отметили, что реке Сакмара, наоборот, наблюдается динамика к снижению уровня воды. Согласно заявлению telegram-канала, река Сакмара потеряла один сантиметр за то же время с 8.00 до 14.00 сегодня. Уровень воды в реке составляет 808 сантиметров при критической отметке в 870. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Оренбургской области уровень воды в реке Урал продолжает подниматься. Он уже увеличился на 22 сантиметра и составляет около 1082 сантиметров. Об этом сообщили в telegram-канале «Оренбург. Официально». «С 8.00 до 14.00 сегодня, 11 апреля, уровень воды прибавился на 22 сантиметра и сейчас составляет 1082», — заявлено в сообщении. Там же отметили, что реке Сакмара, наоборот, наблюдается динамика к снижению уровня воды. Согласно заявлению telegram-канала, река Сакмара потеряла один сантиметр за то же время с 8.00 до 14.00 сегодня. Уровень воды в реке составляет 808 сантиметров при критической отметке в 870.