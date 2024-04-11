Уровень воды в реке Урал в Оренбурге продолжает подниматься

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Памятное, зона затопления. Ялуторовск
Уровень воды в реке Урале в Оренбургской области поднялся Фото:
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В Оренбургской области уровень воды в реке Урал продолжает подниматься. Он уже увеличился на 22 сантиметра и составляет около 1082 сантиметров. Об этом сообщили в telegram-канале «Оренбург. Официально».

«С 8.00 до 14.00 сегодня, 11 апреля, уровень воды прибавился на 22 сантиметра и сейчас составляет 1082», — заявлено в сообщении. Там же отметили, что реке Сакмара, наоборот, наблюдается динамика к снижению уровня воды.

Согласно заявлению telegram-канала, река Сакмара потеряла один сантиметр за то же время с 8.00 до 14.00 сегодня. Уровень воды в реке составляет 808 сантиметров при критической отметке в 870.

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В Оренбургской области уровень воды в реке Урал продолжает подниматься. Он уже увеличился на 22 сантиметра и составляет около 1082 сантиметров. Об этом сообщили в telegram-канале «Оренбург. Официально». «С 8.00 до 14.00 сегодня, 11 апреля, уровень воды прибавился на 22 сантиметра и сейчас составляет 1082», — заявлено в сообщении. Там же отметили, что реке Сакмара, наоборот, наблюдается динамика к снижению уровня воды. Согласно заявлению telegram-канала, река Сакмара потеряла один сантиметр за то же время с 8.00 до 14.00 сегодня. Уровень воды в реке составляет 808 сантиметров при критической отметке в 870.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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