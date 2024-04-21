Риттер: Россия освободит Харьков и Донбасс летом 2024 года

21 апреля 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Летом Россия уничтожит всю оставшуюся западную военную технику Украины, заявил Скотт Риттер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Летом российская армия достигнет значительных успехов на различных фронтах. В июле ВС РФ окружат Харьков и освободят последние районы Донбасса. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «В июле российские войска окружат Харьков и освободят последние районы Донбасса», — написал Риттер в своем аккаунте в соцсети Х. Он добавил, что все это вызовет серьезное беспокойство у сторонников Киева. Летом последняя военная техника, закупленная для Украины средствами американского Конгресса, будет уничтожена Россией, а украинским войскам придется похоронить еще 100 000 солдат, заключил экс-разведчик. Власти Украины беспокоятся из-за активности российских войск на харьковском направлении. В рядах ВСУ есть опасения, что Харьков может стать следующей целью России. Российская армия может осуществлять подготовку к крупномасштабной атаке в конце весны или летом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Летом российская армия достигнет значительных успехов на различных фронтах. В июле ВС РФ окружат Харьков и освободят последние районы Донбасса. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «В июле российские войска окружат Харьков и освободят последние районы Донбасса», — написал Риттер в своем аккаунте в соцсети Х. Он добавил, что все это вызовет серьезное беспокойство у сторонников Киева. Летом последняя военная техника, закупленная для Украины средствами американского Конгресса, будет уничтожена Россией, а украинским войскам придется похоронить еще 100 000 солдат, заключил экс-разведчик. Власти Украины беспокоятся из-за активности российских войск на харьковском направлении. В рядах ВСУ есть опасения, что Харьков может стать следующей целью России. Российская армия может осуществлять подготовку к крупномасштабной атаке в конце весны или летом.