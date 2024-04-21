Летом российская армия достигнет значительных успехов на различных фронтах. В июле ВС РФ окружат Харьков и освободят последние районы Донбасса. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
«В июле российские войска окружат Харьков и освободят последние районы Донбасса», — написал Риттер в своем аккаунте в соцсети Х. Он добавил, что все это вызовет серьезное беспокойство у сторонников Киева. Летом последняя военная техника, закупленная для Украины средствами американского Конгресса, будет уничтожена Россией, а украинским войскам придется похоронить еще 100 000 солдат, заключил экс-разведчик.
Власти Украины беспокоятся из-за активности российских войск на харьковском направлении. В рядах ВСУ есть опасения, что Харьков может стать следующей целью России. Российская армия может осуществлять подготовку к крупномасштабной атаке в конце весны или летом.
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