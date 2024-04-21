Риттер: Россия освободит Харьков и Донбасс летом 2024 года

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Скотт Риттер в студии общества Знание УрГПУ. Екатеринбург, риттер скотт уильям, ritter scott william jr
Летом Россия уничтожит всю оставшуюся западную военную технику Украины, заявил Скотт Риттер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Летом российская армия достигнет значительных успехов на различных фронтах. В июле ВС РФ окружат Харьков и освободят последние районы Донбасса. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«В июле российские войска окружат Харьков и освободят последние районы Донбасса», — написал Риттер в своем аккаунте в соцсети Х. Он добавил, что все это вызовет серьезное беспокойство у сторонников Киева. Летом последняя военная техника, закупленная для Украины средствами американского Конгресса, будет уничтожена Россией, а украинским войскам придется похоронить еще 100 000 солдат, заключил экс-разведчик.

Власти Украины беспокоятся из-за активности российских войск на харьковском направлении. В рядах ВСУ есть опасения, что Харьков может стать следующей целью России. Российская армия может осуществлять подготовку к крупномасштабной атаке в конце весны или летом.

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Летом российская армия достигнет значительных успехов на различных фронтах. В июле ВС РФ окружат Харьков и освободят последние районы Донбасса. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «В июле российские войска окружат Харьков и освободят последние районы Донбасса», — написал Риттер в своем аккаунте в соцсети Х. Он добавил, что все это вызовет серьезное беспокойство у сторонников Киева. Летом последняя военная техника, закупленная для Украины средствами американского Конгресса, будет уничтожена Россией, а украинским войскам придется похоронить еще 100 000 солдат, заключил экс-разведчик. Власти Украины беспокоятся из-за активности российских войск на харьковском направлении. В рядах ВСУ есть опасения, что Харьков может стать следующей целью России. Российская армия может осуществлять подготовку к крупномасштабной атаке в конце весны или летом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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