Армия и оружие ВС РФ получат ЗРК нового поколения 23 апреля 2024 в 15:13 Размер текста - 17 + Россия увеличит поставки зенитных ракетных комплексов, подчеркнул Сергей Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В текущем году ВС РФ получат первые образцы новой ЗРК нового поколения. Об этом рассказал Глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании Коллегии Минобороны России. «В текущем году в войска поступят: зенитные ракетные комплексы С-400,С-300В4, „Бук-М3“,„Тор-М2У“, радиолокационные станции нового поколения. Поставки зенитных ракетно-пушечных комплексов „Панцирь“ увеличат почти в два раза», — рассказал Шойгу. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В текущем году ВС РФ получат первые образцы новой ЗРК нового поколения. Об этом рассказал Глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании Коллегии Минобороны России. «В текущем году в войска поступят: зенитные ракетные комплексы С-400,С-300В4, „Бук-М3“,„Тор-М2У“, радиолокационные станции нового поколения. Поставки зенитных ракетно-пушечных комплексов „Панцирь“ увеличат почти в два раза», — рассказал Шойгу. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям