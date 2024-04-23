ВС РФ получат ЗРК нового поколения

Россия увеличит поставки зенитных ракетных комплексов, подчеркнул Сергей Шойгу
В текущем году ВС РФ получат первые образцы новой ЗРК нового поколения. Об этом рассказал Глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании Коллегии Минобороны России.
«В текущем году в войска поступят: зенитные ракетные комплексы С-400,С-300В4, „Бук-М3“,„Тор-М2У“, радиолокационные станции нового поколения. Поставки зенитных ракетно-пушечных комплексов „Панцирь“ увеличат почти в два раза», — рассказал Шойгу. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны.
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