ВС РФ получат ЗРК нового поколения

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Вооруженные силы РФ. stock, с-300, пво, панцирь, с-400,  stock
Россия увеличит поставки зенитных ракетных комплексов, подчеркнул Сергей Шойгу Фото:

В текущем году ВС РФ получат первые образцы новой ЗРК нового поколения. Об этом рассказал Глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании Коллегии Минобороны России.

«В текущем году в войска поступят: зенитные ракетные комплексы С-400,С-300В4, „Бук-М3“,„Тор-М2У“, радиолокационные станции нового поколения. Поставки зенитных ракетно-пушечных комплексов „Панцирь“ увеличат почти в два раза», — рассказал Шойгу. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны.

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В текущем году ВС РФ получат первые образцы новой ЗРК нового поколения. Об этом рассказал Глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании Коллегии Минобороны России. «В текущем году в войска поступят: зенитные ракетные комплексы С-400,С-300В4, „Бук-М3“,„Тор-М2У“, радиолокационные станции нового поколения. Поставки зенитных ракетно-пушечных комплексов „Панцирь“ увеличат почти в два раза», — рассказал Шойгу. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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