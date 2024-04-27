Участнику СВО, получившему срок в Киргизии, дадут временное убежище в России

Волк: бойцу СВО из Киргизии Кубанычбеку уулу дадут временное убежище в России
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В 2022 году Аскар Кубанычбек уулу находился в ЛНР и участвовал в спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская сторона приняла документы участника спецоперации Аскара Кубанычбека уулу, гражданина Киргизии, который в Бишкеке получил приговор за наемничество. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«18 апреля у Аскара приняты документы для предоставления временного убежища на территории Российской Федерации», — заявила Ирина Волк в своем telegram-канале. Она отметила, что ему могут выдать российское гражданство при наличии оснований.

В 2022 году Кубанычбек вступил в ряды военных ЛНР. Тогда это территория еще не была в составе России — референдум будет проведен осенью. Следствие считает, что там гражданин Киргизии был задействован в разведывательных операциях с использованием дронов, а также занимался материальным обеспечением войск на передовой.

В ноябре того же года он оставил службу на основании рапорта. Через Москву Кубанычбек вернулся в Бишкек. Там его задержали киргизские спецслужбы. Его приговорили к 10 годам лишения свободы по статье о наемничестве. В 2023 году Верховный суд отменил приговор, а дело было отправлено на новое рассмотрение.

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Российская сторона приняла документы участника спецоперации Аскара Кубанычбека уулу, гражданина Киргизии, который в Бишкеке получил приговор за наемничество. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «18 апреля у Аскара приняты документы для предоставления временного убежища на территории Российской Федерации», — заявила Ирина Волк в своем telegram-канале. Она отметила, что ему могут выдать российское гражданство при наличии оснований. В 2022 году Кубанычбек вступил в ряды военных ЛНР. Тогда это территория еще не была в составе России — референдум будет проведен осенью. Следствие считает, что там гражданин Киргизии был задействован в разведывательных операциях с использованием дронов, а также занимался материальным обеспечением войск на передовой. В ноябре того же года он оставил службу на основании рапорта. Через Москву Кубанычбек вернулся в Бишкек. Там его задержали киргизские спецслужбы. Его приговорили к 10 годам лишения свободы по статье о наемничестве. В 2023 году Верховный суд отменил приговор, а дело было отправлено на новое рассмотрение.
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