Участнику СВО, получившему срок в Киргизии, дадут временное убежище в России

Волк: бойцу СВО из Киргизии Кубанычбеку уулу дадут временное убежище в России

27 апреля 2024 в 21:46 Размер текста - 17 +

В 2022 году Аскар Кубанычбек уулу находился в ЛНР и участвовал в спецоперации Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская сторона приняла документы участника спецоперации Аскара Кубанычбека уулу, гражданина Киргизии, который в Бишкеке получил приговор за наемничество. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «18 апреля у Аскара приняты документы для предоставления временного убежища на территории Российской Федерации», — заявила Ирина Волк в своем telegram-канале . Она отметила, что ему могут выдать российское гражданство при наличии оснований. В 2022 году Кубанычбек вступил в ряды военных ЛНР. Тогда это территория еще не была в составе России — референдум будет проведен осенью. Следствие считает, что там гражданин Киргизии был задействован в разведывательных операциях с использованием дронов, а также занимался материальным обеспечением войск на передовой. В ноябре того же года он оставил службу на основании рапорта. Через Москву Кубанычбек вернулся в Бишкек. Там его задержали киргизские спецслужбы. Его приговорили к 10 годам лишения свободы по статье о наемничестве. В 2023 году Верховный суд отменил приговор, а дело было отправлено на новое рассмотрение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская сторона приняла документы участника спецоперации Аскара Кубанычбека уулу, гражданина Киргизии, который в Бишкеке получил приговор за наемничество. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «18 апреля у Аскара приняты документы для предоставления временного убежища на территории Российской Федерации», — заявила Ирина Волк в своем telegram-канале. Она отметила, что ему могут выдать российское гражданство при наличии оснований. В 2022 году Кубанычбек вступил в ряды военных ЛНР. Тогда это территория еще не была в составе России — референдум будет проведен осенью. Следствие считает, что там гражданин Киргизии был задействован в разведывательных операциях с использованием дронов, а также занимался материальным обеспечением войск на передовой. В ноябре того же года он оставил службу на основании рапорта. Через Москву Кубанычбек вернулся в Бишкек. Там его задержали киргизские спецслужбы. Его приговорили к 10 годам лишения свободы по статье о наемничестве. В 2023 году Верховный суд отменил приговор, а дело было отправлено на новое рассмотрение.