Экономика Силуанов ответил на вопрос об изменении налоговой системы в России Силуанов: вопрос о прогрессивной системе налогообложения будет рассмотрен 14 мая 2024 в 16:21 Размер текста - 17 + Силуанов заявил, что в скором времени будет рассмотрен вопрос о прогрессивной системе налогообложения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство финансов России будет рассматривать вопрос о прогрессивной системе налогообложения доходов физических лиц. Это будет сделано в рамках модернизации налоговой системы. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. «Вопрос о прогрессивной ставке налогообложения на доходы физлиц поднимался различными фракциями. Мы рассмотрим этот вопрос вместе с другими», — заявил Силуанов на заседании Госдумы. Прямая трансляция велась на телеканале «Россия-24». Кроме того, министр финансов отметил, что на данный момент не стал бы вносить изменения в структуру налогообложения фонда оплаты труда. Также он не стал бы менять структуру отчисления средств в социальные фонды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Министерство финансов России будет рассматривать вопрос о прогрессивной системе налогообложения доходов физических лиц. Это будет сделано в рамках модернизации налоговой системы. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. «Вопрос о прогрессивной ставке налогообложения на доходы физлиц поднимался различными фракциями. Мы рассмотрим этот вопрос вместе с другими», — заявил Силуанов на заседании Госдумы. Прямая трансляция велась на телеканале «Россия-24». Кроме того, министр финансов отметил, что на данный момент не стал бы вносить изменения в структуру налогообложения фонда оплаты труда. Также он не стал бы менять структуру отчисления средств в социальные фонды. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям