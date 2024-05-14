Силуанов ответил на вопрос об изменении налоговой системы в России

Силуанов: вопрос о прогрессивной системе налогообложения будет рассмотрен
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин посетил Координационный центр на ВДНХ. Москва, силуанов антон
Силуанов заявил, что в скором времени будет рассмотрен вопрос о прогрессивной системе налогообложения Фото:

Министерство финансов России будет рассматривать вопрос о прогрессивной системе налогообложения доходов физических лиц. Это будет сделано в рамках модернизации налоговой системы. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Вопрос о прогрессивной ставке налогообложения на доходы физлиц поднимался различными фракциями. Мы рассмотрим этот вопрос вместе с другими», — заявил Силуанов на заседании Госдумы. Прямая трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Кроме того, министр финансов отметил, что на данный момент не стал бы вносить изменения в структуру налогообложения фонда оплаты труда. Также он не стал бы менять структуру отчисления средств в социальные фонды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство финансов России будет рассматривать вопрос о прогрессивной системе налогообложения доходов физических лиц. Это будет сделано в рамках модернизации налоговой системы. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. «Вопрос о прогрессивной ставке налогообложения на доходы физлиц поднимался различными фракциями. Мы рассмотрим этот вопрос вместе с другими», — заявил Силуанов на заседании Госдумы. Прямая трансляция велась на телеканале «Россия-24». Кроме того, министр финансов отметил, что на данный момент не стал бы вносить изменения в структуру налогообложения фонда оплаты труда. Также он не стал бы менять структуру отчисления средств в социальные фонды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...