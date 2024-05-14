Силуанов ответил на вопрос об изменении налоговой системы в России

Министерство финансов России будет рассматривать вопрос о прогрессивной системе налогообложения доходов физических лиц. Это будет сделано в рамках модернизации налоговой системы. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.
«Вопрос о прогрессивной ставке налогообложения на доходы физлиц поднимался различными фракциями. Мы рассмотрим этот вопрос вместе с другими», — заявил Силуанов на заседании Госдумы. Прямая трансляция велась на телеканале «Россия-24».
Кроме того, министр финансов отметил, что на данный момент не стал бы вносить изменения в структуру налогообложения фонда оплаты труда. Также он не стал бы менять структуру отчисления средств в социальные фонды.
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