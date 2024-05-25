Челябинец избил и бросил замерзать приятеля по пути на заработки в ХМАО

25 мая 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции оказали первую помощь избитому мужчине Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Челябинской области вместе с приятелем из Стрежевого (Томская область) отправился на заработки в Нижневартовск (ХМАО). По дороге в такси между ними произошла ссора. В результате челябинец избил друга и оставил лежать на дороге. Подробности происшествия сообщают в МВД РФ. «В конце марта текущего года 30-летний житель Челябинской области вместе со своим знакомым, проживающим в городе Стрежевом, на такси отправился в город Нижневартовск на заработки. В пути спутники поссорились и вышли из машины на трассе в Александровском районе, отпустив таксиста. В результате продолжившегося конфликта подозреваемый избил своего приятеля, бросил на обочине дороги и ушел», — сообщается в telegram-канале «МВД Медиа». Избитого мужчину на обочине дороге нашли сотрудники полиции. Они оказали ему первую помощь и посадили в патрульную машину отогреваться. Нападавший был задержан. Теперь ему грозит уголовный срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Челябинской области вместе с приятелем из Стрежевого (Томская область) отправился на заработки в Нижневартовск (ХМАО). По дороге в такси между ними произошла ссора. В результате челябинец избил друга и оставил лежать на дороге. Подробности происшествия сообщают в МВД РФ. «В конце марта текущего года 30-летний житель Челябинской области вместе со своим знакомым, проживающим в городе Стрежевом, на такси отправился в город Нижневартовск на заработки. В пути спутники поссорились и вышли из машины на трассе в Александровском районе, отпустив таксиста. В результате продолжившегося конфликта подозреваемый избил своего приятеля, бросил на обочине дороги и ушел», — сообщается в telegram-канале «МВД Медиа». Избитого мужчину на обочине дороге нашли сотрудники полиции. Они оказали ему первую помощь и посадили в патрульную машину отогреваться. Нападавший был задержан. Теперь ему грозит уголовный срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.