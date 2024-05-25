Челябинец избил и бросил замерзать приятеля по пути на заработки в ХМАО

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Сотрудники полиции оказали первую помощь избитому мужчине Фото:

Житель Челябинской области вместе с приятелем из Стрежевого (Томская область) отправился на заработки в Нижневартовск (ХМАО). По дороге в такси между ними произошла ссора. В результате челябинец избил друга и оставил лежать на дороге. Подробности происшествия сообщают в МВД РФ.

«В конце марта текущего года 30-летний житель Челябинской области вместе со своим знакомым, проживающим в городе Стрежевом, на такси отправился в город Нижневартовск на заработки. В пути спутники поссорились и вышли из машины на трассе в Александровском районе, отпустив таксиста. В результате продолжившегося конфликта подозреваемый избил своего приятеля, бросил на обочине дороги и ушел», — сообщается в telegram-канале «МВД Медиа».

Избитого мужчину на обочине дороге нашли сотрудники полиции. Они оказали ему первую помощь и посадили в патрульную машину отогреваться. Нападавший был задержан. Теперь ему грозит уголовный срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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Житель Челябинской области вместе с приятелем из Стрежевого (Томская область) отправился на заработки в Нижневартовск (ХМАО). По дороге в такси между ними произошла ссора. В результате челябинец избил друга и оставил лежать на дороге. Подробности происшествия сообщают в МВД РФ. «В конце марта текущего года 30-летний житель Челябинской области вместе со своим знакомым, проживающим в городе Стрежевом, на такси отправился в город Нижневартовск на заработки. В пути спутники поссорились и вышли из машины на трассе в Александровском районе, отпустив таксиста. В результате продолжившегося конфликта подозреваемый избил своего приятеля, бросил на обочине дороги и ушел», — сообщается в telegram-канале «МВД Медиа». Избитого мужчину на обочине дороге нашли сотрудники полиции. Они оказали ему первую помощь и посадили в патрульную машину отогреваться. Нападавший был задержан. Теперь ему грозит уголовный срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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